Зачем люди заключают браки с вещами, зданиями и сами с собой

Брак как социальный институт выглядит все менее уверенно: люди больше не считают свадьбу необходимым элементом совместной жизни, не спешат узаконить отношения или вообще отказываются от этой идеи. Еще один удар по привычным ценностям наносят странные союзы человека с деревьями, зданиями, роботами, резиновыми куклами и другими неодушевленными предметами. Мы попытались выяснить, почему люди женятся на вещах или заключают браки сами с собой.

Сологамия: клянусь любить себя, себя и только себя

В сентябре прошлого года СМИ сообщили о том, что итальянка Лаура Меси вышла замуж за саму себя. Это была полноценная церемония с гостями, свадебным платьем и подружками невесты. Как отметила девушка:

"Сказки бывают и без принцев".

"Когда-то Лаура пообещала родителям, что если не найдет спутника жизни к 40 годам, то выйдет замуж за саму себя. Что и сделала", — сообщает ВВС. Это далеко не первый случай подобных союзов, а скорее продолжение тренда, получившего название «сологамия», — брачные отношения без партнера. Как выяснилось, даже в таких семьях бывают измены. Так, британка Софи Теннер, которая два года назад вышла замуж за себя, в конце прошлого года рассказала о том, что около пяти месяцев у нее был роман с мужчиной. Раньше он выступал за полигамные отношения, но после встречи с Софи тоже решил жениться на себе. Эрика Андерсон объяснила решение вступить в брак с собой тем, что устала от постоянных расспросов о том, когда она выйдет замуж. Раз уж только замужнюю женщину общество признает полноценной, то почему бы не дать клятву любви и верности самому главному человеку в своей жизни — себе.

Вместо традиционной клятвы Эрика зачитала отрывок из книги Ребекки Трейстер «Все незамужние женщины». Брак с собой для Эрики стал способом высказать свой протест обществу, навязывающему отношения с партнером:

"Сологамия для меня — это способ сказать «да» самой себе. Это означает, что мы самодостаточны, даже если у нас нет партнера".

Неудачный брак со складом и массовая свадьба с деревьями Иногда странные с виду брачные союзы на деле оказываются социальной акцией и попыткой привлечь внимание общества к актуальной проблеме.

В мексиканском городе Сан-Джасинто-Амилпас 25 февраля 2018 года состоялась массовая свадьба женщин с деревьями. Невесты, как и положено, были в белом, обнимали и целовали деревья и давали клятвы верности, а также подбрасывали в воздух букеты белоснежных цветов. Церемонию организовал перуанский активист-эколог Ричард Торрес. Так защитники природы хотели обратить внимание на незаконную вырубку лесов на юго-западе Мексики. Год назад Торрес провел такие же свадьбы в Перу и надеется, что эта акция поможет спасти тысячи деревьев. Жительница Сиэтла Бабилония Айваз в 2012 году попыталась с помощью брака спасти складское помещение от сноса. Склад располагался в здании, которому было более ста лет, а девушка боролась с реконструкцией и уничтожением старинных объектов.

Американка пробралась внутрь, сделала на складе уборку и устроила свадебную церемонию, куда пришли друзья девушки и священник. К сожалению, спасти нового супруга активистке не удалось. Здание снесли, а Бабилония снова вышла замуж — уже за дом в соседнем районе, который тоже был под угрозой уничтожения. Конечно, такие союзы не несут сексуального или романтического подтекста. Люди используют брак, чтобы показать, что некоторые вещи могут быть не менее дороги и важны, чем любой человек.

Объектофилия: целовать вокзал, обнимать Берлинскую стену

А вот это уже больше о чувствах, чем о социальном протесте. Объектофилией называют влечение людей к неодушевленным предметам. Таких историй много: девушки и мужчины заключают браки с гаджетами, куклами, гранитными плитами и другими предметами. Есть и те, чей объект влюбленности поражает масштабами. Одна из самых известных объектофилок — Эрика Эйфель, которая вышла замуж за Эйфелеву башню. Женщина познакомилась с достопримечательностью в 2004 году, а к 2007 году решила узаконить отношения.

Эрика стала одной из первых, кто публично заявил о сексуальном влечении к неодушевленному предмету. Более того, она создала свою организацию, которая объединяет людей с такими же привязанностями. Также широко известны необычные союзы шведки, которая считала себя женой Берлинской стены, и американки, связавшей жизнь с колесом обозрения.

В прошлом году жительница американского города Сан-Диего призналась, что заключила символический брак с железнодорожной станцией. По словам Кэрол Санта-Фе, эта любовь зародилась еще в детстве, но женщина скрывала свои чувства, чтобы не вызвать осуждения. Закрепить свою любовь браком Кэрол решилась только в 45 лет:

"Я встала там и сказала, что беру ее в партнеры. Это был самый счастливый момент в наших жизнях. Когда я трогаю ее, то чувствую, будто она в самом деле держит и целует меня".

Очевидно, что объектосексуалы выбрали такой тип отношений, потому что не смогли найти партнера среди людей. По данным исследования, опубликованного в журнале Electronic Journal of Human Sexuality, большинство людей, заявивших о любви к неодушевленным предметам, страдают расстройствами аутистического спектра. По мнению профессора франкфуртского института сексологии Фолькмара Зигуша, тренд объектосексуальности говорит о том, что общество все больше движется к ассексуальности:

"Все больше людей принципиально и открыто обходится без интимных и доверительных отношений с другим человеком. Мы живем в таких условиях, когда какие-то вещи, которые некогда осуждались, казались недопустимыми или постыдными, входят в свободный оборот. Сегодня мы открыто говорим о том, что раньше принято было скрывать".