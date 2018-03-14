«Табуретки будут делить?»: Джастин Теру может претендовать на имущество Дженнифер Энистон

Пока поклонники звезды сериала «Друзья» мечтают о ее воссоединении с Джастином Теру , недоброжелатели считают, сколько будет стоить развод. Известно, что финансовое положение супругов сильно отличалось, и 49-летняя актриса намного богаче 46-летнего коллеги и экс-возлюбленного. По слухам, мужчина планирует получить часть имущества бывшей жены.

Пользователи обсуждают расставание голливудских актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Известно, что пара решила оформить развод после двух лет семейной жизни. В СМИ появилась информация о том, что состояние красавица-актриса может делить поровну с бывшим избранником, если не был подписан брачный контракт. У Энистон около $220 миллионов, а Теру хоть бедным не назовешь, но его $20 миллионов, конечно, нельзя сравнить с деньгами Дженнифер.

Выяснилось, что Джастин, в 2015 году проживавший в Нью-Йорке, не получил лицензии, которая подтверждала бы его брак в Калифорнии, где он поселился с Дженнифер. Поэтому свадебная церемония юридической силы не имеет и может считаться просто праздником, который устроили уже бывшие влюбленные. Если документа нет, официально пара мужем и женой не была, потому Теру не сможет претендовать на половину общих денег. Отмечено, что супруги уже поделили четверых общих собак — трое остались жить с актрисой, одна — с ее экс-мужем.

В соцсетях обсуждают общение некогда счастливой пары: «Табуретки будут делить?» «Да ладно, совесть утратил вовсе?» «Не верю, что он претендует на имущество, низко как-то». «Как не стыдно?» «Прошла любовь, бывает».