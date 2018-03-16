Как пробудить желание в мужчине: советы сексолога

Сексуальная энергия — энергия жизни. С возрастом, как правило, она угасает, сексуальное влечение пропадает. Женщины тешат себя мыслью, что после менопаузы не нужно заниматься сексом, мужчины после 50 лет считают, что без допинга уже не обойтись. Что происходит в сексе пары с возрастом и как пробудить свою сексуальность «АиФ-Челябинск» рассказывает психолог-сексолог Валерия Смирнова.

Десять объятий

«Представим себе идеальных супругов: они любят друг друга, у них есть секс, но не такой, какой бы хотел мужчина. В паре всё прекрасно, нет претензий и конфликтов, однако жена просто не хочет мужа, сексуальное возбуждение не происходит. Таких примеров очень много, к 50 годам с такой проблемой сталкивается практически каждая пара. Если со здоровьем всё в порядке, тогда над этим надо работать с психологической стороны».

По словам специалиста, главное, что нужно сделать — это пробудить свою сексуальность. Начинать следует с любви к себе и своему телу, надо принять себя со всеми изъянами и недостатками. Затем необходимо определить контекст, при котором появляется возбуждение, вспомнить, что возбуждало раньше.

«Тут очень важны детали, может, вам нравилось, как ваш партнер пах ромашками с поля, а сейчас он всё время находится в гараже и от него несёт машинным маслом. В памяти необходимо возобновить все эти реакции и попытаться воспроизвести. Кроме того, надо работать над тактильным сближением. Прикосновения хорошо активизируют процессы возбуждения. Например, можно попробовать технику «десяти объятий». Придумайте, где и как обнять своего партнёра. Важно, обнимать всегда по-разному».

Также сексолог советует разговаривать с партнером о своих фантазиях и мечтах, играть в ролевые игры и использовать игрушки для взрослых.

Без напряжения

Если не работать над своей сексуальностью, тогда в семье могут появиться другие проблемы — измены.

«Как правило, к 40 годам в отношениях возникает очень большое напряжение, связанное с претензиями друг к другу. Напряжение растет и кому-то из партнеров нужно его сбросить, вывести в сторону. А дальше, если у партнера в приоритете — сохранить семью, то напряжение спадет и будет всё прекрасно. Если такой ценности нет, тогда появляется семья на стороне, брак распадается. Поэтому следует сглаживать свои претензии и не разводить конфликтные ситуации».

В общественном мнении мужчинам и за 60 вполне себе позволено влюбляться. А женщинам за 50 рводе как неприлично. И не только у нас. 53-летняя актриса Моника Белуччи говорит: «Мы живём в мире мужчин, где Мик Джаггер Том Джонс считаются соблазнительными, а Мадонна в нижнем белье — уже чересчур. Мужчины хотят видеть даму после 50 сидящей дома, лучше всего — у плиты за выпечкой».

«Секс нужен в любом возрасте, — уверен психотерапевт Андрей Бабин. — Мужчинам и женщинам одинаково. Конечно, женщины к нему традиционно относятся в том духе, что «я уже бабушка, мне уже ничего не надо». Это глупости. Но надо сделать оговорку: секс не как самоцель, а как язык тела, через который можно сказать: ты мой, я твоя, мы вместе, мы одной крови и т. д. О любви словами-то особо не скажешь. Ко мне обращаются дамы, которым 60-65, и они рассказывают о своих нынешних влюблённостях. Это очень трогательно. Наверно, меняется не сама любовь, а становятся другими формы её проявления. Красивые нотки появляются. Больше романтического. И всё это опосредуется через секс. Секс — это механизм наиболее правильный, что ли, глубокий, когда ты сообщаешь: мы вдвоём — одно целое».