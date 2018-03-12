Секреты семейного счастья или как правильно выбрать мужа?

Идеальный брак существует или это миф? Все ли клятвы, сказанные вами, в этот прекрасный день свадьбы, доживут до конца?

На эти и другие вопросы отвечает главный врач санатория «Анапа-Океан» Диана Миракян:

«Многие пары воспринимают брак, как нечто волшебное и многообещающее, полное любви и счастья. Что ж, придётся вас немного разочаровать. Брак — это союз двух противоположных людей, испытывающих непреодолимое счастье быть друг с другом и зачастую не знающих, что с этим «счастьем» надо делать. Для многих пар, которых я консультирую, большое открытие, что брак — это ежедневная работа над собой в союзе со второй половиной. А как же любовь, спросите вы? Но не зря ведь говорят, что Любовь длится три года. А потом наступает первый кризис, который сложно пережить, если вашу лодку на плаву держало только это чувство. Итак, моя дорогая читательница, для сохранения семьи желательно забыть слова и обещания вечной любви. Слова — это всего лишь аванс, который может стать предпосылкой грядущего счастья. Но сам счастливый брак — это ежедневный труд обоих супругов, созидание, притирание друг к другу, способность идти на уступки на основе уважения. Всё это и не только.

«Бачили очі, що купували— їжте, хоч повилазьте», — так иногда говорит моя мама. Что в переводе: «Видели глаза, что покупали, теперь ешьте, хоть лопнете».

Так что выбор подходящего партнёра в браке очень важен. Необходимо понять, какой мужчина нужен тебе на самом деле. Самая распространённая ошибка моих пациентов-одиночек в том, что они просто не знают, какой партнёр в браке им нужен. Часто образ потенциального и желаемого партнера формируется из детства (сценарный план), или, реже, социального влияния.

Женщина живёт с мужчиной без проблем и претензий только в том случае, если он обладает теми качествами, которые она считает главными в мужчине.

Кем может оказаться мужчина в браке? Вариантов много: любовником, другом, отцом твоего ребенка, собутыльником, козлом отпущения, тираном или кем-то ещё.

Это все зависит только от тебя! Конечно, если ты разумная эгоистка!

Главное, точно понимать: ты выходишь замуж или создаёшь семью?! Ведь выбор мужа — это одна реальность, а выбор мужчины, чтобы спать с ним в одной постели — другая реальность!».

Анапа-Океан предлагает отдохнуть всей семьёй, укрепить свой брак и освежить чувства. А также узнать и принять ценности брака. Команда психологов, психотерапевтов и специалистов восстановительного лечения готовы вам помочь!