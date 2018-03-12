Почему женщинам нравятся «плохие парни»

Наверняка вам знакомы красивые, умные, порядочные женщины и девушки, которые почему-то связали свою жизнь с алкоголиками, драчунами, игроками, гуляками или абсолютно безответственными мужчинами. Чем же объясняют подобный феномен психологи?

Острота ощущений

По мнению специалистов, тяга женщин к плохим парням (для таких даже придуман специальный термин — bad boys) вполне объяснима. Прежде всего это поиск острых эмоциональных ощущений

Самое масштабное исследование на эту тему провел пару лет назад Фернандо Гутьеррес . В исследовании приняли участие около тысячи мужчин и женщин гетеросексуальной ориентации. Все они принадлежали к различным типам личности, а некоторые страдали разными формами неврозов.

Выраженность того или иного типа личности связана со степенью невротизма. Речь идет в большинстве случаев о здоровых людях, не страдающих душевными расстройствами. Неврозы являются для них стандартным механизмом защиты, помогающим справляться с жизненными проблемами.

Так, наиболее привлекательными для женщин оказались мужчины с обсессивно-компульсивным типом личности. Они также были популярны у своих друзей. По мнению специалистов, это было связано с тем, что данные представители сильного пола имели, как правило, более высокие заработки и обладали стремлением к порядку, вследствие чего производили впечатление надежных и серьезных компаньонов.

Однако, хотя женщины рассматривали их как идеальный вариант постоянного партнера, сильные любовные чувства вызывали чаще индивиды невротического и импульсивного склада. Хотя невротиков характеризуют общая тревожность и неуверенность в себе, выяснилось, что они на 34% чаще состоят в долгосрочных отношениях и имеют на 73% больше детей, чем представители других типов.

Помимо этого, у импульсивных личностей оказалось больше знакомых и они чаще вступали в кратковременные связи — видимо, потому, что импульсивность обычно сочетается со стремлением к авантюрам. «Несмотря на то что они эгоистичны и нарушают правила, они храбры, отчаянны и независимы», — констатировал Гутьеррес.

Женщина на сознательном уровне прекрасно понимает, что невротик — это не лучший вариант для отношений. Но на бессознательном уровне ей хочется страстей. Именно поэтому она вступает в связь с алкоголиком, драчуном или неисправимым бабником. Это обеспечивает эмоциональный накал, который необходим многим представительницам прекрасного пола для того, чтобы ощущать полноту жизни. Ведь женщины вообще склонны к всплескам эмоций.

Объект для спасения

Некоторым женщинам, говорят психологи, кажется, что только они одни могут спасти «плохого парня», наставить его на путь истинный. Вот и прощают ему загулы, платят его долги, лечат от алкоголизма… Все это повышает их собственную самооценку, они чувствуют себя героинями. Часто такая женщина оправдывает неподобающего поведение своего партнера даже в ситуациях, когда это кажется абсурдным.

Он — «настоящий мужчина»

«Плохие парни», в отличие от хороших, часто выглядят и ведут себя как «натуральные мачо». У них подчеркнуто мужественная внешность, они не дают себя в обиду, не боятся проявлять агрессию в отношениях с окружающими. Для некоторых женщин все эти черты как раз ассоциируются с настоящими мужчинами. А именно подчеркнутая мужественность обычно вызывает половое влечение.

Нужны ли невротики эволюции?

С одной стороны, невротики имеют эволюционные преимущества перед представителями того же обсессивно-компульсивного типа, поскольку они более контактны и привлекают к себе больше людей, рассуждает Гутьеррес. Но в то же время невротизм не является той характеристикой, которую желательно наследовать. Ситуацию, по мнению ученого, спасает то, что, стремясь к интенсивному общению, невротики вступают в связи и с представителями других типов и заводят от них потомство.

Между тем, некоторые психологи, в частности, Альфонсо Троиси из Рима, не согласны с выводами команды Гутьерреса. Они полагают, что, во-первых, выборка, на основе которой осуществлялся анализ, была слишком узкой, во-вторых, при эволюционном прогнозировании не учитывались генетические факторы, а в-третьих, импульсивные люди могли преувеличить число своих связей и знакомств, так как склонны к нечестности и театральным эффектам.

Что ж, возможно, Троиси тоже по-своему прав, но достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, как часто мы заключаем союзы с «неправильными» и неадекватными людьми. Вероятно, все же существуют механизмы, которые притягивают нас именно к этим партнерам.