51-летняя звезда «Карточного домика» Робин Райт тайно вышла замуж

51-летняя актриса Робин Райт стала известна широкому зрителю после своей звездной роли в сериале «Карточный домик». На днях СМИ сообщили о том, что знаменитость тайно вышла замуж за своего молодого бойфренда Климента Жиро.

Несколько дней назад влюбленные появились на футбольном матче в Париже. Внимательные фотографы заметили, что на безымянных пальцах пары красуются одинаковые кольца — это и стало причиной подозревать, что Робин и Климент поженились. Пока что официальный представитель актрисы никак не прокомментировал новость о тайной свадьбе. но и опровергать слухи не стал.

Напомним, что о романе актрисы и менеджера Дома Saint Laurent стало известно совсем недавно — в декабре прошлого года. Впрочем, влюбленные встречаются гораздо дольше, просто Робин и Климент не хотели выносить свои отношения на публику и старались как можно дольше скрывать роман. Впервые пара появилась вместе на осенней Неделе моды в Париже — с тех пор актриса и ее молодой возлюбленный все чаще появляются вместе на публике.