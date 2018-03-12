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Исследование: Удовлетворенные случайным сексом женщины меньше о нем сожалеют
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Исследование: Удовлетворенные случайным сексом женщины меньше о нем сожалеют 

МедикФорум 12 марта 2018
Фото: МедикФорум
Всегда считалось, что женщины, больше мужчин сожалеют о случайном сексе. Однако недавнее исследование команды специалистов из США и Норвегии показало некоторые моменты, когда дама с радостью вспоминает о связи на одну ночь: при собственной инициативе и в случае эпизодического отношения с умелым партнером. Международный коллектив ученых провел социологический опрос среди более 750 американских и норвежских гетеросексуальных студенток, а результаты представил на страницах научного издания Personality and Individual Differences. Как показало проведенное анкетирование, женщины не сожалеют о случайной сексуальной связи, если сами стали ее инициаторами. Представительницы прекрасной половины человечества, сами делающие первый шаг, более уверены в себе, как и в своей сексуальности и не страдают от недостатка в выборе партнера, сравнительно с теми, которых к интиму склоняют мужчины. Однако, как утверждают эксперты, дамы, поддавшиеся на уговоры и уступившие молодому человеку, не будут сожалеть об эпизодической связи, если они имели дело с умелым в постели партнером и получили от проведенного с ним времени удовлетворение. Женщины обращают внимание на качество секса и «виртуозность» мужчины, подчеркивают исследователи, тогда как для большинства представителей сильного пола этот аспект не играет особой роли, но для них не менее важно поведение партнерши в постели. Как прокомментировали специалисты для портала МедикФорум, причиной разного отношения к интимной связи могут быть биологические отличия: дамы на подсознательном уровне оценивают умелого партнера как более качественного самца, готового к продолжению рода. Именно этот момент является в основном показателем того, пожалеет ли женщина о произошедшей связи.
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