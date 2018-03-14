Билан признался, почему у него нет женщины

Российский певец Дима Билан рассказал о своей личной жизни. По словам певца, девушки постоянно требуют внимания, а гастроли и концерты отнимают у него много сил. Единственное, чего хочется Билану, по его признанию, это приехать домой и «раскинуться в позе звезды на своей кровати».

«Кто-то пишет в комментариях, например: «Конечно, иди поработай монтажником или строителем». А вот, ребята, я вам скажу, это просто нереальный труд на самом деле. Вот просто говорю за всех музыкантов», — приводит слова Димы Билана Dayonline.ru.

Так что в настоящее время певец не собирается заводить романы. По его словам, он взял тайм-аут в отношениях с женщинами. «Я сейчас отдыхаю. Да, я устал», — добавил Билан.

Ранее поклонников Димы Билана взволновали перемены в его внешности. Репортеры и фанаты, к которым после выступления вышел певец, отметили, что в обычной жизни Билан выглядит изможденным и постаревшим. Не скрылись мешки под глазами, глубокие морщины, землистый цвет кожи. Некоторые отметили даже, что лицо певца несколько перекосило. Встревоженные поклонники в очередной раз заподозрили, что певец неизлечимо болен.

Однако сам Билан страшный диагноз не подтверждает, хотя о проблемах со здоровьем он сообщал прессе неоднократно. По его словам, постоянные нагрузки и стресс привели к хроническим болезням и адским болям. Некоторое время назад мануальный терапевт диагностировал у звезды пять грыж на позвоночнике. А значительную потерю веса певец объясняет банальным гастритом.

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