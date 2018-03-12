«Мужчины полигамны, а женщины моногамны»: почему это враньё

«Мужчины полигамны, а женщины моногамны», «все мужики налево ходят, это мужская природа», «женщины всегда ждут своего одного единственного» — подобные мнения с поразительной частотой можно встретить как на просторах интернета, так и при приличном общении.

Эти стереотипы порой настолько устойчивы, что нам не приходит в голову поставить их под сомнение. Однако насколько они правдивы?

Что говорят ученые?

В природе примерно 90% видов птиц и 5% млекопитающих являются моногамными (т.е. создают устойчивые пары и вместе воспитывают потомство), а среди приматов (к которым ученые относят и людей) таких 23%. Ученые до сих пор спорят, каким видом по своей природе является Homo Sapience — полигамным или моногамным.

Часть исследователей полагают, что люди — полигамны и биологическая задача мужчины в таком случае состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше женщин, а задача женщины — забеременеть от наиболее статусного и физически сильного мужчины.

Но эта точка зрения не подтверждается историками и антропологами. По их словам наши предки, так же как и современные примитивные племена, образовывали пары для совместной жизни и воспитания детей. Такие союзы были выгодны с точки зрения выживания популяции, поскольку позволяли обоим родителям распределять обязанности и заботиться о потомстве. По словам исследователя Тома Смита «подобные браки с одной стороны гарантировали жене и детям заботу и поддержку со стороны мужа/отца, а с другой стороны — гарантировали мужу, что дети, в которых он вкладывает свои ресурсы, от него. Вопреки распространенному мнению, не существовало и не существует обществ, где сексуальные и любовные отношения не были бы регламентированы традициями или законом. Эти традиции могут быть более или менее жесткими, но они всегда есть». Однако, какой бы точки зрения ни придерживались ученые, они сходятся в том, что моногамными, либо же полигамными следует считать всех людей, не делая разделения на мужчин и женщин.

Говоря о различиях между мужчинами и женщинами, ученые также часто указывают на то, что у мужчин выше уровень тестостерона — гормона, отвечающего, в том числе, и за сексуальное желание. Но на основе этого нельзя сделать вывод о склонности мужчин к полигамии, поскольку тестостерон стимулирует именно сексуальное желание, а не желание иметь как можно больше половых партнеров.

А что говорят социологи и психологи?

Если бы мы писали статью про хомячков, или карликовых тушканчиков, то на этом дискуссию можно было бы закончить — все биологические теории разобраны, дальше обсуждать нечего. Однако человек в отличие от животных не управляем одной только физиологией и гормонами. Поэтому давайте рассмотрим, в чем различается сексуальное поведение мужчин и женщин, исходя из современных социологических исследований.

В целом, по результатам опросов и социальных экспериментов, мужчины действительно склонны к тому, чтобы иметь больше сексуальных партнеров, быстрее переходят к сексуальным отношениям и даже думают о сексе чаще, чем женщины. В результате социального эксперимента, проведенного в США, 72% мужчин согласились на секс с симпатичной незнакомкой. В то время как все женщины, участвовавшие в эксперименте, отказались заняться сексом с симпатичным незнакомцем.

Согласно одному из опросов, американские мужчины в среднем предпочли бы иметь 18 половых партнеров в течение жизни, в то время как женщины в среднем предпочитали остановиться на 4. Но в реальности и у мужчин и у женщин было примерно одинаковое количество сексуальных партнеров (4 у мужчин и 3,5 у женщин). Кроме того, достаточно большой процент американцев, вне зависимости от пола, всю жизнь хранят верность одному партнеру (среди людей старше 60 лет таких 40%, а среди тридцатилетних 25%).

Иными словами, в социологических опросах и мужчины и женщины, как правило, высказывают лишь свою желаемую позицию, стараясь максимально соответствовать социальным нормам, предписывающим, что мужчина должен стремиться иметь много сексуальных партнерш, а женщина — стремиться найти «того самого единственного». Реальная же ситуация может существенно отличаться от той, какой она видится на основе сухой статистики. На практике число сексуальных партнеров у мужчин и у женщин мало различается.

А как относятся к идеям полигамии/моногамии/измен в России?

Согласно опросам Левада центра , вне зависимости от пола, большинство россиян (63%) считают измены недопустимыми. Среди мужчин тех, кто не видит ничего предосудительного в измене 34%, в то время как среди женщин — 16%. Но эти различия не являются настолько значимыми, чтобы можно было бы утверждать, что мужчины в больше степени одобряют измены или более к ним склонны. Вне зависимости от пола, россияне чаще всего нацелены на моногамию в постоянных отношениях.

Словом, каждый человек сам строит свою личную жизнь и сам решает, сколько сексуальных партнеров у него будет — один, пара десятков или вообще ни одного. Но какой бы выбор мы ни делали, его делаем именно мы, а не Х или Y хромосомы в наших ДНК.

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