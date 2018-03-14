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Идем на выборы: жена архангельского депутата опубликовала откровенное фото
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Идем на выборы: жена архангельского депутата опубликовала откровенное фото 

АиФ Архангельск 14 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
Супруга депутата Архангельского областного Собрания Александра Дятлова, Юлия, опубликовала в социальных сетях откровенное фото, которым она призывает избирателей прийти на выборы.
На фото стоят обнажённые, на первый взгляд, девушки-модели из её студии создания образов, растянув баннер «Мы идём на выборы».
Впрочем, к фото жена депутата сделала приписку, мол, девушки одетые, на них есть топы и шорты.
Мнения в сети разнились. Естественно, мужчинам понравились девчонки, некоторые лишь посетовали, что им не мешало бы подзагореть, а вот женская половина пользователей соцсетей нашла к чему придраться. Цвет волос, излишняя худоба или нестройность ног до сих пор не дают покоя. Мы собрали самые интересные комментарии к провокационной фотографии.
Ольга Рубцова
«Скорее всего, коренных нет на фото. Коренные на это не пойдут. Северные женщины умом брали и красотой без раздевании. Я не ханжа, но это…»
Елена Хорошкина
«Неуместно. Пытались повторить один из западных флешмобов. Некрасиво. Есть еще люди, которые связывают свои надежды с выборами. Они очень плохо живут, выживают, к сожалению. Этот «голый флаг» не призывает к выбору, лишь — «Придите, хоть просто так, для массовости».
Владимир Тихомиров
«Я считаю, ещё есть время всё исправить. Надо-то всего — повязать фартуки красивые белые, что доярки носят, бидоны молочные в руки — и тогда все предвыборные рейтинги будут побиты! И это будет самое авторитетное фото… с такими-то красавицами».
Антон Ершов
«Фото хорошо олицетворяет выборы — все одинаковые. Одинаковые ноги, причёски… не видя сути, не разберешься, нет выбора».
Елена Петрова
«Мне кажется, это очень креативный подход. Не вульгарно, не пОшло, и девушки все красивые».
Олег Петренко
«Отряд особого назначения. Молодцы, девчонки!»
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