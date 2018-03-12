Кристина Орбакайте: У меня действительно идеальный муж

Семью Кристины Орбакайте и Михаила Земцова называют идеальной. Так считает и сама певица. Впрочем, вслух подобные слова лишний раз она произносить боится. Чтоб не сглазить.

«Мужчинам нужно отсидеться в своей пещере»

— У меня действительно идеальный муж, — говорит Кристина. — О любви не говорят, о любви все сказано. Но сегодня я пришла на мероприятие, а он остался дома с дочкой. Секрет наших отношений во взаимопонимании, взаимовыручке.

По словам артистки, Михаил регулярно совершает ради жены самоотверженные поступки. И их Кристина всегда оценивает.

— Для меня подвиг, когда мужчина летит через океан с 8-месячным ребенком один, — продолжает Орбакайте. — Не каждый возьмется за это дело, а мой муж решился. Мы друг другу постоянно делаем приятные вещи. У нас все просто и крепко. Если надо, я и котлетки могу пожарить, и рубашки погладить. Любой каприз (улыбается). Мы просто живем. Я не хочу говорить высокопарные слова, чтоб не сглазить.

Периодически между супругами случаются ссоры. Но звезда научилась находить к своему мужу подход.

— Все должно быть в балансе, — рассказывает Кристина. — Когда-то я прочитала очень прикольную книгу, в которой было сказано, что мужчины пришли с Марса, а женщины — с Венеры. Мне она запала в душу. Женщины более темпераментные. А мужчинам нужно время после ссор, чтоб отсидеться в своей пещере. В моем случае это работает на сто процентов. Михаил — Козерог, а я — Близнец. Поэтому периодически приходится выжидать момент, когда муж заговорит. Разные ситуации в жизни случаются. Но просто сам факт, что мужчине нужно отмолчаться, надо принимать. В этот момент я не лезу к нему, не докучаю вопросами: «А что?», «А как?» Михаил — мужчина спокойный. И это очень помогает в семейной жизни.

«Решила не рисковать своей жизнью»

Нынешнего мужа дочери любит и Примадонна. Журналисты часто интересуются, дает ли звездная мама советы Кристине по поводу личной жизни. Но артистка уверяет: она обходится без них.

— С маминым-то опытом! — улыбается Кристина. — Я ее, конечно, немножко догоняю в плане мужей. Но думаю, что остановилась в выборе супруга.

Орбакайте не раз говорила, что с семьей старается проводить все свободное время. В прошлом году она даже не исключала возможности взять передышку в гастрольной деятельности, чтобы побольше времени проводить дома. Но пока на тайм-аут не решилась.

— Я очень много езжу, путешествую, и, конечно, главный отдых для меня — это тот момент, когда мы можем побыть вместе с мужем, дочкой, сыновьями, — продолжает Орбакайте. — Неважно, где: дома, на океане… Только недавно мы ездили на отдых, катались на горных лыжах. Я, правда, с ними на «вы». Я училась, но у меня не очень получается, поэтому решила не рисковать своей жизнью и физической формой. Все-таки она мне нужна!

Пока ее близкие катались на лыжах, Орбакайте не сидела без дела. Нам Кристина призналась, что увлеклась сноушуингом (пешие прогулки в снегоступах, с палками наподобие лыжных в руках). Такой вид отдыха в последнее время стал очень популярен среди европейцев. Считается, что всего за час занятий можно сжечь как минимум 400 ккал. К тому же сноушуинг — прекрасная кардиотренировка.

— Ходить по горам с палками очень увлекательно, — улыбается Орбакайте. — Можно рассмотреть все местные красоты, о чем-то хорошем подумать. Такое времяпрепровождение мне очень нравится. И для здоровья очень полезно.