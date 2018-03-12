Вместе до последних дней: Олег Табаков и его женщины

В жизни талантливого актера Олега Табакова было всего две любимые женщины. С первой супругой, Людмилой Крыловой , актер прожил 35 лет. Их знакомство произошло очень неожиданно. Тогда Людмила Крылова уже была влюблена в популярного актера театра и кино.

Людмила всегда мечтала стать актрисой. После окончания школы она поступила в драмкружок местного дома культуры. Однажды, возвращаясь с репетиции, девушка обратила внимание на афишу спектакля студии «Современник». Она, конечно же, посетила представление, где впервые увидела молодого и красивого Олега Табакова. Людмила с первого взгляда влюбилась в него и мечтала когда-нибудь с ним встретиться. Людмила Крылова Во время учебы в Щепкинском училище Крылова снималась в кино и работала в Малом театре. Девушка не пропускала ни одного спектакля с участием Табакова. И однажды судьба сама свела ее с Олегом. В какой-то день Людмиле позвонили с «Мосфильма» и попросили прислать фотографии. Оказалось, что Олег Табаков никак не мог подобрать себе партнершу, и фотографии Людмилы ему понравились. Уже через несколько дней после знакомства Крылова стала жить с Табаковым. Так и начался бурный роман молодых актеров. Через недолгое время, в июле 1960, родился первый сын Олега — Антон. Через 6 лет в семье актеров появилась дочь Александра.

Во время преподавания в ГИТИСе, Табаков влюбился в свою ученицу Марину Зудину , которая была младше его на 30 лет. Актер потерял голову от молодой студентки и решил развестись с супругой Людмилой. Брак был расторгнут в 1994 году. Людмила Крылова редко встречается с журналистами, потому что не любит рассказывать об отношениях с Олегом Табаковым. В одном из интервью женщина дала понять, что супруг ее предал, и уход отца из семьи очень болезненно пережили дети. Дочь Александра не общалась с Табаковым после того, как он ушел из семьи. Сам Табаков долго не рассказывал, в какой момент в его с Людмилой браке произошел разлад. Спустя много лет в эфире телепередачи «Сегодня вечером» актер рассказал, что ссоры с женой начались из-за ее нелюбви к домашним животным.

«У нас была колли, она меня обожала, и так радовалась, когда я приезжал домой с гастролей, что весь пол под ней был мокрым, — рассказывал Олег Табаков Андрею Малахову . — И вот когда я однажды вернулся из поездки, собака меня не встретила. Оказалось, что, пока меня не было, жена ее отдала. Потом по просьбе дочки Саши я купил щенка ньюфаундленда. Чудесный пес был! Но и его отдали чужим людям примерно через год, не спросив моего мнения. Это сильно повлияло на наши отношения с женой». Марина Зудина За историей любви молодой Марины Зудиной и Табакова наблюдала вся страна. Всех волновал вопрос: как молодая студентка смогла завоевать сердце популярнейшего актера? Оказалось, что Зудина была влюблена в Олега с 16 лет. Она мечтала поступить на его курс, стать актрисой, правда, о серьезных отношениях с ним никогда не задумывалась. По ее словам, роман между ней и Табаковым вспыхнул быстро и внезапно. В марте 1995 года пара узаконила отношения, а спустя несколько месяцев у влюбленных родился сын Павел. А в 2006 — дочка Маша.

Марина Зудина, в отличие от Людмилы Крыловой, дает много интервью и охотно делится рассказами о своей семье. В интервью с Борисом Корчевниковым женщина разоткровенничалась и заявила, что могла бы иметь и третьего ребенка, если бы не сделала аборт. Тогда, в молодости, она была не готова к материнству, и сама решилась на этот поступок. «Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось — я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила. Я могла родить, но я сознательно отказывалась от этого. Сейчас я понимаю, что не была сознательна абсолютно… Родив Павлика, я купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три…» — рассказала актриса.

Несмотря на все испытания, Марина Зудина была рядом с любимым мужем до последних дней его жизни. По информации СМИ, актриса покинула больницу только после того, как ее супруг скончался. Олегу Табакову было 82 года.