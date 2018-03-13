Ежедневный секс омолаживает организм

Ученые из Великобритании рассказали о пользе регулярного секса. По их словам, частый половой акт оказывает омолаживающий эффект на организм, пишут СМИ.

В ходе проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что секс является важным физиологическим фактором и одинаково полезен для представителей обоих полов.

Вырабатываемый во время занятий любовью гормон окситоцин, называемый также гормоном любви и объятий, делает кожу упругой и держит мышцы в тонусе. Эксперты отмечают: люди, регулярно ведущие половую жизнь, выглядят на несколько лет моложе своих сверстников, пренебрегающих интимными отношениями.

Немаловажен и психологический фактор: человек, испытывающий положительные эмоции, продлевает себе жизнь, а здоровый секс, как известно, заряжает мужчину и женщину энергией, снимает стресс и избавляет от нервных расстройств, что ведет к улучшению его настроения.

Кроме того, любовные утехи повышают кровоток, укрепляют сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что утренний секс является лучшим лекарством от похмелья. Разгадка кроется в выработке во время полового акта специальных гормонов: у женщин — пролактина, а у мужчин — тестостерона. Именно они способствуют активации работы внутренних органов, которые выводят из организма различные токсичные вещества.