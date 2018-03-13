Секс в публичном месте: да или нет

Самые яркие сексуальные фантазии бывают не у распущенных, а у людей с богатым воображением и повышенным сексуальным желанием. Нередко, пытаясь разнообразить интимную жизнь, партнеры устраивают эксперименты не в своей спальне, а за ее пределами. Ведь пикантные сцены занятия сексом при посторонних одинаково будоражат сознание как мужчин, так и женщин.

Разница прослеживается только в подаче. Мужчина представляет, как овладевает женщиной при зрителях, которые понимают, что происходит, и наблюдают за процессом. По-другому это называется доггинг, то есть занятие сексом в общественных местах, где обязательное условие процесса — наличие свидетелей. В то время как женщины рисуют сюжет, в котором все происходит тайно.

Мужчин в подобных фантазиях возбуждает демонстрация собственной доминации как самца — он показывает окружающим свою половую состоятельность. Женщин же — возможность делать что-то «непристойное» на глазах у всех, но при этом так, чтобы ничего не было видно.

Практика показывает, что в мире не так много людей, постоянно практикующих секс в публичном месте. Но те, кто имел такой опыт, постоянно к нему возвращаются. Так да или нет? На этот вопрос нам ответили эксперты Центра сексуального образования Secrets.

— В случае с сексом если ты хочешь чего-то, и это что-то не идет вразрез с желаниями и удовольствиями других людей и не противоречит букве закона, то попробовать все-таки стоит. Аргументом «за» может служить то, что ты попробуешь и решишь, подходят тебе такие утехи или нет. «Против» — опять-таки возможные проблемы с законом и техническая сложность осуществления этой идеи. К тому же если пара втянется, то обычный интимный половой контакт, ограниченный рамками собственного дома, уже не будет приносить удовлетворения. А это чревато серьезными последствиями.

Если все-таки да!

— В первую очередь решите с партнером, должен ли это быть секс по «женскому» или «мужскому» варианту. Иначе как минимум один из вас останется неудовлетворенным. Продумай, во что ты будешь одета. Это только кажется, что секс в публичном месте совершенно спонтанное явление. Процесс может и не состояться, если вам придется слишком долго и трудно раздеваться.

— Не делай ставку на места, где можно легко получить травму. К примеру, общественный транспорт совсем не подходит для близости. Да, здесь можно максимально скрытно насладиться процессом: если давка, то никто ничего не поймет, а если ночь и автобус пуст — никто ничего не увидит. Но любой резкий рывок, торможение — и вы уже в травмпункте.

— Секс на пляже только звучит романтично. Песок, особенно в тропиках, просто кишит болезнетворными микробами и паразитами и при этом обладает нехорошей особенностью забиваться в самые укромные места. То же самое относится к туалетам ресторанов или клубов. Совершив акт любви в подобном месте, можешь смело идти к врачу: антисанитария там страшная.

А где можно?