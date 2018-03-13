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Джастин Бибер возвращается к Хейли Болдуин?
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Джастин Бибер возвращается к Хейли Болдуин? 

Popcake.tv 13 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Несмотря на то, что Джастин Бибер (Justin) уже давно дал понять, что он не свободен, девушки продолжили вести на него охоту. В тот самый момент, когда музыкант и Селена Гомес (Selena) стали ссориться чаще и даже подумали «взять перерыв», бывшая девушка Бибера, модель Хейли Болдуин (Hailey), судя по всему, решила напомнить экс-бойфренду о своих чувствах.
Дело в том, что как только Джастин выложил в новые фотографии, Хейли тут же поставила на них сердечки. А мы с вами отлично понимаем, зачем девушки лайкают фотографии симпатичных парней, верно?
Все это кажется тем более подозрительным, что еще в декабре, когда в личной жизни Джастина и Селены стали возникать частые ссоры, анонимный источник сообщил, что певец возобновил общение с бывшей. «Они не созванивались и не встречались, только перекидывались СМСками», — сообщил инсайдер.
Неужели Джастин оставит Селену ради Хейли? Или все это только невинный флирт?
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