«Эту женщину я презираю»: Наталья Гвоздикова рассказала о любовнице мужа

В январе этого года советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Наталья Гвоздикова отпраздновала 70-летие. В ее честь прозвучало много теплых слов в различных передачах. А вчера актриса стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В передаче Наталья рассказала о своей жизни, в которой было много мужчин, но единственным в жизни для нее остался ее второй муж Евгений Жариков . В первом браке Гвоздикова была счастлива, но союз распался из-за патологической ревности супруга и его вспыльчивого характера. Первую встречу с актером Жариковым Наталья вспоминает с теплотой, но рассказала, что, снимаясь вместе с ним в фильме «Возле этих окон», они не испытывали друг к другу симпатии. Но судьба свела их вновь на съемках фильма «Рожденная революцией», на которых у них и начался роман, а впоследствии родилась семья. Молодые подали заявление в ЗАГС во время съемок и у них родился сын Федор.

Семейная жизнь была нарушена журналисткой Татьяной Секридовой, с которой у Евгения была многолетняя связь. У Жарикова и его любовницы родилось двое детей, но Наталья даже не подозревала об этой связи. Журналистка сама сообщила Гвоздиковой о своем романе с ее мужем и Наталья решила поговорить с ним об этом. Они расстались на какое-то время, но, видя как муж мучается разрываясь от мук вины, решилась поговорить с ним об этом и дать ему право выбора. Евгений выбрал семью и Наталья простила его. Но она считает, что эта история сильно подорвала здоровье мужа и вскоре он умер от рака.

«Его ошибка обошлась дорого и ему, и мне — случившееся сократило ему жизнь», — говорила актриса. «Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю!» Эта нашумевшая история с романом и детьми на стороне в свое время уже была предметом обсуждения на телевидении. И тогда Жариков перед всей страной заявил, что любил и любит только Гвоздикову. А Секридова в его жизни была лишь из-за детей, которых она ему родила.