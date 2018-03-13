«На настоящую денег не хватило?»: Виктория Дайнеко показала подарок от «любимого»

Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками своего Инстаграма шутливым фотоснимком. Певица предстала, сидя на игрушечной машинке, и заявила, что это подарок её возлюбленного. Своей публикацией артистка вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Виктория Дайнеко намекнула фанатам на то, что в её жизни появился новый спутник. Певица продемонстрировала презент якобы от мужчины. Однако сразу же подписчикам стало понятно, что артистка шутит, показывая фото игрушечного авто. Пользователи рунета принялись расспрашивать у Дайнеко, когда же она уже всерьез порадует их появлением возлюбленного. «Любимый подарил.», — шутливо подписала она фотоснимок с детской серебристой иномаркой.

Фанаты пожелали певице скорее обрести женское счастье и перестать иронизировать над своим статусом свободной женщины. По словам комментирующих, в её возрасте быть в одиночестве — вовсе не смешно. Всё же большинство обитателей Инстаграма поддержало юмор Дайнеко. Подписчики признались, что таинственный ухажёр певицы сделал ей отличный подарок, на котором можно далеко уехать. «На настоящую денег не хватило?» «Молодец любимы, хороший подарок» «Вот это тачка!» «Подарок что надо! Всем бы таких мужчин!» «Вау! По МКАДу самое оно!» «Дорогая наверно! Респект мужчине вашему!»

Однако не всегда в комментариях под фотоснимками Виктории Дайнеко царит дружелюбная атмосфера. К примеру, под одним из последних фото накопилось довольно много негативных комментариев. Интернет-пользователям не пришлись по вкусу сапоги певицы, за что они строго её осудили.