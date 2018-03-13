Что попробовать в постели, пока не закончились холода

Весна весной, а снег все еще заметает нас по самые ушки. Если за предыдущие 3 месяца вы с вашим благоверным уже успели посмотреть все сезоны «Игры престолов», самое время заняться чем-то куда более интересным, чем сон и сериалы. Например, сексом.

А каким — нам расскажет сексолог популярной сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Наталья Романовская

ДЛЯ ТЕПЛА: ТАЙСКИЙ СЕКС И БОДИ МАССАЖ

Массаж «телом по телу» или как его в простонародье называют body massage — старинная тайская любовная забава, когда женщина «массирует» партнера с помощью масла и своего обнаженного тела. А что может быть лучше суровой российской зимой, чем теплый тайский массаж? Особенно, если он выполняется не руками, а голой грудью или ягодицами.

Подготовка:

Перед самим массажем обязательно разогрейте партнера морально, соблазнительно разотрите масло по всем своим выступающим частям и по его телу (иначе вы будете плохо скользить). Кстати, пока будете растираться, точно согреетесь. Лучше всего брать съедобное масло, ведь его потом можно слизать!

Для большего тепла вместо масла можно использовать массажную свечу, она разогревается до комфортной температуры в 39 градусов, и ей невозможно обжечься. К тому же можно эффектно (и безопасно!) капать свечой на тело возлюбленного.

Техника:

Для начала необходимо обязательно сделать релаксирующий массаж, чтобы расслабить партнера и подготовить его к последующим эротическим ласкам. Главное — следить, чтобы он не заснул в процессе. Далее можно приступать к основному «блюду» — боди-массажу, например, используя технику «Нахлынувшее возбуждение». Она выполняется следующим образом: мужчина лежит на животе, вы садитесь сверху, чуть выше колен. Грудью от этой зоны вверх нужно сделать скользящее движение, практически полностью накрывая партнера собой. И обратно таким же образом. Зона массажа грудью — ягодицы и спина, чем-то похоже на «кошечку».

Warning! Перед практикой на живом мужчине (чтобы он таковым и оставался) лучше всего обратиться за помощью к секс-тренеру. Он научит правильным техникам и грамотному релаксирующему массажу, чтобы вы в процессе не надавили куда-то не туда. СЕКС-ФАНТЫ

Еще одно развлечение для морозных выходных — секс-фанты. Если у вас нет готовых, то просто сделайте их самостоятельно (тем более индивидуальные фанты намного лучше!). На них можно указать как какие-то определенные позы, фантазии или игрушки, которые вам бы хотелось попробовать, так и конкретные оральные или мануальные техники. Несколько идей для секс-фантов:

Техника «Порнодива»

Эта техника похожа на массаж пальчиков в маникюрном салоне. Нужно зажать пенис между согнутыми указательным и средним пальцами и делать возвратно-поступательные движения с прокручиванием по всей длине члена: вверх до подвенечной бороздки, поворот пальцев на 180 градусов и вниз к основанию члена, где снова разворот, теперь уже в обратную сторону. Не забывайте про упор на головке!

Техника «Бесконечность»

Чтобы сделать технику «бесконечность», сядьте между ног мужчины лицом к нему. Нужно совершать движение, как будто бесконечно насаживаете кулачки один на другой как в одну, так и в другую сторону. Правая ладонь идет прямым движением вверх, сначала по мошонке, потом по основанию члена, затем по всей шестой эрогенной зоне, по щечкам и по головке. На куполе головки нужно перевернуть руку, как бы поддерживая головку с другой стороны, и опустить ее к основанию члена. Второй рукой делаем так же. И до бесконечности. СЕКС В ВАННОЙ ИЛИ В ДУШЕ

Что может быть лучше, чем в холодный вечер заняться сексом в горячей воде. Главное сделать его захватывающим.

Используйте съедобный гель для душа, с ним любые оральные техники (минет в душе — отличная идея!) станут просто потрясающими. А еще можно намылить партнера и целиком его облизать без страха отправиться в больницу: гель абсолютно безопасен и съедобен, он содержит натуральные масла и витамин Е, а еще очень приятный на вкус. Кроме того, он не содержит токсичных веществ и аллергенов, не раздражает глаза и обладает легким антисептическим эффектом.

Возьмите с собой «третьего», особенно если у вас двоих давно есть фантазия о двойном проникновении. Речь идет конечно же о фаллоимитаторе на присоске (а не о соседе), который легко можно прикрепить к стенке душевой кабинки или кафелю.