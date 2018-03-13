Ариана Гранде учит поклонниц любви

Ариана Гранде (Ariana) обожает встречать своих поклонников и делать с ними селфи. Но вот незадача: очень часто фанаты обрезают себя с фотографий, оставляя в кадре только любимую исполнительницу, или накладывают на свои лица смайлики.

«Давайте просто насладимся Арианой, которая выглядит идеально на этом снимке», — написала одна из поклонниц певицы, выложив в кадр со своим идолом и вырезав свое лицо. — «Я выгляжу ужасно».

В воскресенье в сторис Ариана выложила мотивационное послание для своих поклонников. «Я обожаю встречаться с вами! Это делает меня невероятно счастливой! Но меня очень расстраивает, что вы часто обрезаете себя с фотографий или накладываете на лицо смайлики», — написала девушка.

«Вы дарите мне свою безусловную любовь в независимости от того, как я выгляжу», — продолжила певица голосом наставника: «Вы заслуживаете проявления той же доброты по отношению к самим себе. Научитесь этому! И вы получите то, чего действительно заслуживаете.»

«Я люблю вас также сильно», — завершила свое мини-послание Ариана. По-моему, самые ценные и любимые фотокарточки всегда получаются совсем не такими красивыми и эстетичными, как того хотелось бы, но в этом их особенная прелесть!