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Звезда «Теории большого взрыва» отпразднует свадьбу вместе со всеми своими животными
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Звезда «Теории большого взрыва» отпразднует свадьбу вместе со всеми своими животными 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда популярного сериала «Теория большого взрыва», 32-летняя Кейли Куоко вовсю готовится к свадьбе со своим женихом — 26-летним жокеем и миллионером Карлом Куком. Никаких подробностей предстоящего торжества актриса не раскрыла. Зато она сообщила, что в свадебной церемонии каким-то образом буду участвовать все имеющиеся у нее животные. А их у Кейли столько, что впору открывать свой зоопарк. В одном из интервью актриса призналась, что в загородном поместье, где они с женихом сейчас живут, уже около полусотни лошадей, шесть собак, пять кроликов. «Мы чувствуем себя настоящими фермерами», — рассказала звезда.
Лошади всегда были главной страстью Куоко. Она уже много лет серьезно занимается конным спортом. Именно лошади помогли ей встретить свою судьбу: с Карлом Кейли познакомилась именно на соревнованиях по конному спорту. Актрисе повезло встретить мужчину, который разделяет ее любовь к лошадям. Познакомившись с Кейли, Карл полюбил и других животных. Во всяком случае он ничего не имеет против проживающего в поместье зверья.
Карл Кук и Кейли Куоко встречаются с весны 2016 года. Не прошло и двух лет, как актриса получила предложение руки и сердца. В день ее рождения любимый встал на колено прямо во время свадебного ужина. Кейли была так потрясена, что расплакалась и не сразу ответила «да» своему возлюбленному.
Кейли уже ранее была замужем, но ее брак продлился менее двух лет. Кейли и ее бывший возлюбленный Райан Свитинг поженились всего через три месяца после знакомства. После развода Куоко пересмотрела свои взгляды на жизнь и стала более серьезно относиться к браку.
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