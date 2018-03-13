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Семейные выходные: супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас покатались на лыжах
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Семейные выходные: супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас покатались на лыжах 

WMJ.ru 13 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Супруги Кэтрин и Майкл вместе уже 18 лет. Но несмотря на солидную цифру они продолжают много времени проводить вместе. В своем Instagram актриса не часто радует поклонников фото с супругом, поэтому каждый новый снимок — подарок фолловерам. Несколько часов назад Зета-Джонс опубликовала фото, на котором она вместе с Дугласом позирует на лыжах. — подписала фото Кэтрин. Судя по фото, оба супруга находятся в отличной спортивной форме. Всего за несколько часов фото Кэтрин набрало больше 25 тысяч лайков и сотни комментариев от поклонников. Фолловеры в восторге от такого совместного фото звезд. А некоторые даже назвали кадр легендарным. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press
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