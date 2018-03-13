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«Настоящая интеллектуалка»: жених Пэрис Хилтон восхищается умом своей будущей жены
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«Настоящая интеллектуалка»: жених Пэрис Хилтон восхищается умом своей будущей жены 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Совсем скоро 37-летняя Пэрис Хилтон выйдет замуж за своего возлюбленного Криса Зилку. Звезда не может дождаться момента, когда они станут мужем и женой. И это неудивительно, ведь Зилка просто обожает свою возлюбленную и не устает говорить ей комплименты. 32-летний актер не только считает свою невесту самой красивой, он также восхищается ее умом. «Пэрис — настоящая интеллектуалка. Она одна из самых умных женщин, что я когда-либо встречал. Я могу спросить у нее совета по любому вопросу, и она всегда найдет ответ. У нее просто нет недостатков», — утверждает Крис. Пэрис в ответ тоже не скупится на похвалы. «Он самый лучший мужчина на свете, он мой лучший друг и моя родственная душа. Я счастлива, что помолвлена с любовью всей моей жизни», — радуется Пэрис.
Светская львица Пэрис Хилтон и актер украинского происхождения Крис Зилка начали встречаться летом 2016 года. В канун Нового года молодой человек сделал своей возлюбленной предложение. Парочка как раз отдыхала на горнолыжном курорте в Аспене. Крис встал на одно колено и протянул Пэрис кольцо с огромным бриллиантом, стоимостью не менее двух миллионов долларов. Она обняла любимого и сказала «да».
Объявив о бракосочетании, Пэрис начала активно готовиться к свадьбе, то и дело рассказывая журналистам подробности предстоящего торжества. Организацию праздника звезда поручила своей матери Кэти Хилтон, которая пообещала учесть все ее пожелания. Уже известно, что в оформлении свадьбы будут использованы единороги, кролики и фея Динь-Динь из сказки про Питера Пэна. Кэти придется здорово потрудиться, ведь невеста хочет устроить не одну, а сразу три свадьбы. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что по случаю своего 21-го дня рождения Пэрис закатила сразу пять вечеринок. А когда праздновала 37-й, то предварительно устроила репетицию.
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