Ещё
Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: instagram.com/mariehyld
Жительница Дании прославилась в сети благодаря интимным снимкам, сделанным в течение 30 минут после ее знакомства с ухажерами из Tinder. Об этом сообщает BoredPanda.
Фотограф Мари Хильд (Marie Hyld) пояснила, что устала видеть одни и те же «вылизанные посты, фотографии и обновления» в социальных сетях и приложениях. В попытке показать людям что-то «действительно интересное», 24-летняя датчанка решила создать фотопроект Lifeconstruction.
instagram.com/mariehyld
В рамках проекта Хилд ищет мужчин и женщин в Tinder, а затем фотографируется с ними в первые полчаса знакомства, имитируя романтические отношения. Благодаря этому у пользователей создается ощущение, что пара знакома как минимум несколько месяцев. «Я думаю, нам сегодня не хватает общения в реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder», — сказала фотограф.
На опубликованных фотографиях девушка обнимается и целуется с незнакомцами в самых разных локациях: на диване, в душе, на фортепиано. По словам Хильд, несколько раз участники проекта «ломали ее собственные границы дозволенного». Тем не менее Lifeconstruction помог фотографу «лучше узнать себя».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность17
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело76
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева27
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение