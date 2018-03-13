Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder

Жительница Дании прославилась в сети благодаря интимным снимкам, сделанным в течение 30 минут после ее знакомства с ухажерами из Tinder. Об этом сообщает BoredPanda.

Фотограф Мари Хильд (Marie Hyld) пояснила, что устала видеть одни и те же «вылизанные посты, фотографии и обновления» в социальных сетях и приложениях. В попытке показать людям что-то «действительно интересное», 24-летняя датчанка решила создать фотопроект Lifeconstruction.

instagram.com/mariehyld

В рамках проекта Хилд ищет мужчин и женщин в Tinder, а затем фотографируется с ними в первые полчаса знакомства, имитируя романтические отношения. Благодаря этому у пользователей создается ощущение, что пара знакома как минимум несколько месяцев. «Я думаю, нам сегодня не хватает общения в реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder», — сказала фотограф.

На опубликованных фотографиях девушка обнимается и целуется с незнакомцами в самых разных локациях: на диване, в душе, на фортепиано. По словам Хильд, несколько раз участники проекта «ломали ее собственные границы дозволенного». Тем не менее Lifeconstruction помог фотографу «лучше узнать себя».