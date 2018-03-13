Близость на первом свидании: плюсы и минусы

Такая проблема волнует, прежде всего, женщин. Мужчины, собираясь на первую встречу с дамой, обычно предпочитают действовать, согласно ситуации, и, исходя из нее будут выстраивать свои дальнейшие действия. Что касается девушек и даже умудренных опытом женщин, то редко кто из них точно понимает, как надо себя вести на первом свидании, чтобы затем не пожалеть о каких-либо упущенных возможностях.

Американские ученые — за интимный контакт в первый день знакомства

Жители США и Западной Европы, где гендерное равноправие любыми путями пытаются привести к абсолюту, тоже немало обеспокоены тем, как должно выглядеть первое свидание. Мнения иностранных психологов по этому поводу сильно разнятся и у каждого специалиста имеется свое видение проблемы.

Так молодые ученые из Гарвардского университета считают, что людям, занятым интеллектуальным трудом, секс с первым встречным будет полезен. Благодаря этому пара достаточно быстро придет к определению, подходят ли они друг другу. И если все отлично, то такая связь быстро перейдет на новый качественный уровень, будут установлены более доверительные отношения или даже начнется совместное проживание. Если взаимопонимания нет, то и время друг на друга тратить не стоит. Конфетно-букетный период с томными взглядами девушек и призрачными намеками юношей — это самый неэффективный период для занятий наукой и построения карьеры. А молодым ученым нужно успеть все и сразу.

Английский математик: люди остаются животными

Однако другой интеллектуал, известный математик, профессор Роберт Сеймур из Университетского колледжа в Лондоне считает, что люди должны всегда опираться на опыт природы. А она подсказывает, что не стоит дамам бросаться на первого встречного кавалера, даже если он очень симпатичный. Профессор уверен, что женщины, которые отказывают в скоропалительном сексе своему малознакомому партнеру, имеют больше шансов добиться счастья в личной жизни. Ведь все дикие животные долго ухаживают друг за другом, прежде, чем у них начинается спаривание. Не смотря на эволюцию видов, такой ритуал до сих пор ни у кого не исчез. А все потому, что это позволяет самке больше собрать информации о самце и отсеять негодных кандидатов, чтобы получить более жизнеспособное потомство. Вряд ли какая-нибудь женщина захочет иметь больного ребенка. Так почему же она не думает об этом заранее?

Правило «трех свиданий» американского психолога

Американский психолог Ролло Мэй, известный своими определениями и классификациями любви, выдвинул теорию «Трех свиданий». Он считает, что непосредственно к сексу, паре, которая ищет хороших, регулярных отношений, надо переходить только на третий день знакомства. Первый раз люди обычно просто пытаются понять друг друга, определить имеющиеся предпочтения и привычки. Второе свидание уже направлено на более подробное знакомство и здесь каждый должен заинтересовать своего потенциального партнера собственной персоной. Нужно добиться максимума расположения, чтобы в обществе друг друга им стало вполне комфортно. И вот тогда третье свидание принесет эффективный результат, который мужчина и женщина обязательно захотят повторить. А там уже открывается дорога и для долгих, доверительных отношений.

А как у нас?

Что касается отечественных психологов, то все они дают весьма четкую установку. Хотите, чтобы мужчина не сбежал от вас на первом свидании, дождитесь хотя бы десятого. В России, крепкие отношения в паре устанавливаются или по любви, или по расчету.

На первом и втором свидании молодые люди еще не понимают своих чувств, на третьем и четвертом пытаются их определить у своего партнера. Далее они мучаются выбором — следовать за своими эмоциями или бежать от них без оглядки. И, как раз, к девятому-десятому свиданию влюбленные приходят к пониманию, что им нужен этот человек, целиком и полностью. А там ни у кого уже не возникает ни сомнений, ни сожалений о случившейся головокружительной связи.

Что касается расчета в отношениях, то любой русской женщине понятны мысли мужчины, получившего того, что он хотел, да сразу на первом свидании. Конечно, это большая ошибка. Вряд дама сама что-нибудь потом поимеет от такого скоропалительного решения. Здесь нужно все тонко рассчитывать, и если соблазнять, то не ранее, чем на десятом, а то и на двадцатом свидании. Но не позже, чтобы объект «не перегорел» и сам потом захотел продолжения «банкета».

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