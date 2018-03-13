Дженнифер Энистон развлекается с подругами

Развод — не повод для серьезного расстройства. По крайней мере, таков нынешний девиз Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston). В прошлом месяце актриса официально объявила о разводе с Джастином Теру (Justin Theroux), но сейчас у Джен прекрасное настроение.

Публикация от aleenkeshishian (@aleenkeshishian)

Мар 11, 2018 в 2:02 PDT На днях Энистон посетила вечеринку в честь дня рождения Молли Макнерни (Molly McNearney), супруги шоумена Джимми Киммела (Jimmy Kimmel). Снимок улыбающейся Дженнифер в компании подруг опубликовала продюсер Алин Кешишиан (Aleen Keshishian).

В окружении звезды подтверждают, что разрыв с Теру для Энистон оказался вовсе не таким болезненным, как развод с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Никто из супругов не беспокоится по поводу финансовых вопросов, поскольку перед свадьбой актеры заключили брачный контракт.

Но некоторые разногласия все же возникли. Как пишет In Touch, Джастин и Джен сейчас спорят из-за своих любимых собак, к которым относятся, как к детям. Сейчас бывшие супруги договариваются о том, что у Теру в Нью-Йорке останется его любимый питбуль, но Энистон позволит Джастину регулярно навещать оставшихся у нее собак по кличке Долли, Клайд и Софи.