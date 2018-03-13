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Ксения Алферова нежно поздравила маму с днем рождения
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Ксения Алферова нежно поздравила маму с днем рождения 

Letidor.ru 13 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова разместила в личном блоге фотографию со своей знаменитой мамой. Сегодня, 13 марта, советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине Алферовой исполнилось 67 лет.
В честь этого в персональном Instagram ее дочери появились следующие трогательные и нежные строки:
«Самые красивые, самые нежные на свете, самые добрые, самые заботливые, иногда суетливые, иногда уставшие, всегда дающие тепло, защиту, уют, любовь — руки моей мамы!..»
Она сегодня родилась и я точно знаю, что своими волшебными руками она может обнять весь мир, настолько у нее большая, светлая, щедрая и сочувствующая душа! Спасибо за все, моя родная!..
Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Мар 13, 2018 в 1:46 PDT  «Спасибо за полное принятие меня такой, какая я есть, за мудрость, за смелость разрешить мне делать мои ошибки, за возможность жить свою жизнь, за веру в меня, за знание, что, что бы не случилось в моей жизни, что бы я не сотворила, ты будешь всегда рядом, простишь, обнимешь, мгновенно сочинишь что-нибудь вкусное и обцелуешь, нежно приворковывая ласкательные слова, как только ты одна умеешь! Спасибо, Бог, что подарил мне такую маму, такую женщину, такую красоту!» — завершила свое поздравление Ксения Алферова.
Напомним, Ирина Алферова родила дочь Ксению в 1974 году, в браке с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. В ноябре 2001 года Ксения Алферова вышла замуж за актера Егора Бероева, а в 2007 году на свет появилась дочь Евдокия, внучка Ирины Алферовой.
Отметим, также Ирина Алферова воспитала троих приемных детей: двоих детей последнего мужа, актера Сергея Мартынова — Анастасию и Сергея, а также Александра — сына своей покойной сестры Татьяны.
К слову, не так давно знаменитая актриса вместе с дочкой исполнила перед объективами журналистов зажигательный танец.
Фото: Instagram @ksenialferova
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