Доказано наукой: какие пары наверняка разведутся

Никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, разведется ли та или иная пара. Но социологи преуспели в том, чтоб предсказать, какие отношения, вероятнее всего, закончатся разрывом. У всех расставшихся пар есть общие черты — от того, как они ругаются, до того, как описывают свои отношения. Кроме того, важную роль играет образование партнеров и их работа. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Брак в юношестве или после 32 лет

Во-первых, часто заканчиваются разводом отношения людей, которые вступили в брак в ранней молодости или же после 32 лет. К такому выводу пришел Николас Фолфингер, профессор Университета Юты. Он также выдал заключение, что после 32 лет шансы на развод у тех, кто вступает в брак начиная с этого возраста, увеличиваются на 5% в год.

Другое исследование, опубликованное в 2015 году в журнале «Экономическое расследование», доказывало, что вероятность развода тем выше, чем больше разница в возрасте между обоими супругами. Так, в журнале писалось, что число разводов в парах, у которых разница в возрасте один год, выше на три процента, чем число разводом в парах одногодок. Те пары, в которых один из супругов старше на пять лет, разводятся на 18% чаще. Десятилетняя разница в возрасте увеличивает эту цифру до 39%.

Отсутствие постоянного места работы у мужа

Второй фактор, который приводит к фиаско в семейной жизни, — это отсутствие постоянного места работы у мужа. Об этом говорит исследование ученых из Гарварда , которое было опубликовано в «Американском социологическом обозревателе». При этом оговаривается, что корень зла здесь вовсе не в финансах, а в разделении труда между супругами.

Исследование проводила Александра Килволд. В своем эксперименте она рассматривала отношения пар начиная с 1975 года и выяснила, что те пары, в которых муж не работал на фуллтайме, разводились в течение первого года жизни на 0,8% чаще пар, в которых у мужа была полная занятость на работе.

Между тем занятость жен никак на отношения не влияла, из чего ученые сделали вывод, что гендерные предрассудки в обществе все еще очень сильны.

Неоконченное среднее образование

Третий фактор — неоконченное среднее образование, иными словами, 9 классов школы. Конечно, кажется несправедливым, что пары, которые проводят меньше времени в школе, разводятся чаще, но так гласит исследование.

Оно было опубликовано на сайте Бюро статистики занятости. Авторы исследования приводили следующие данные: люди, не окончившие школу, разводились в два раза чаще тех, кто ее окончил. Предполагается, что такая картина вырисовывается потому, что люди с неоконченным образованием в конечном итоге имеют меньший доход, чем люди с классическим образованием, а потому более подвержены стрессам.

Демонстрация презрения к партнеру

Джон Готтмен, психолог из Университета Вашингтона и основатель Института Готтмена, назвал некоторые факторы поведения, по которым можно сделать вывод, что пара с высокой степенью вероятности разведется. Таких факторов четыре: демонстрация презрения к партнеру и унижение партнера, регулярная критика одного из супругов, попытка играть роль жертвы во время кризисных ситуаций и уход от серьезных разговоров.

Кадр из фильма «Крамер против Крамера»,

Чрезмерная ласка, свойственная молодоженам

Психолог Тед Хьюстон исследовал 108 пар на протяжении 13 лет начиная со дня их бракосочетания. В итоге в журнале «Межличностные отношения и групповые процессы» в 2001 году появилась публикация, которая неожиданно для всех гласила: пары, которые развелись спустя семь лет и более совместной жизни, обычно демонстрировали больше привязанности друг к другу в течение брака, чем пары, продолжившие счастливую семейную жизнь.

Исследователь Авива Патц объяснила это тем, что спустя такой большой срок сосуществования требуется слишком много усилий, чтобы поддерживать романтические отношения на изначальном уровне, пары не справляются — и расстаются.

Ежедневный стресс

В 2007 году статья, напечатанная в журнале «Общественные и личные взаимоотношения», рассказала о факторах, которые ведут к разводам в европейских парах. В первую очередь речь шла о постоянном стрессе.

И дело не в том, что один супруг не поддерживал другого в его переживаниях, а в том, что стресс приводил людей к рассеянности и забывчивости. В результате один из партнеров не делал что-то из обещанного жене/мужу, и это приводило к постоянной напряженности в отношениях.

Фактор стресса обогнал даже такие причины расставаний, как влюбленность в другого человека и домашнее насилие.

Отказ от диалога во время конфликтов

Если один партнер замыкается в себе в то время, как другой пытается поговорить с ним о проблеме, это плохой знак. В 2013 году статья, опубликованная в журнале «Замужество и семья», назвала отказ от диалога со стороны мужей в числе важных факторов, ведущих к разводу. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи опросили около 350 пар молодоженов.

Между тем в 2014 году в статье в журнале «Коммуникационные монографии» утверждалось, что пары, в которых один из партнеров отмалчивается во время ссор, менее счастливы в отношениях. Автор исследования Пол Шродт из Техасского христианского университета полагал, что причина этого в том, что в таких парах каждый из партнеров априори считает виноватым в проблеме супруга.

Отзыв об отношениях в негативном ключе

В 1992 году вышеупомянутый Готтмен придумал так называемое «устное историческое интервью», которое предусматривало рассказ пар о различных аспектах их отношений. Алгоритм интервью был разработан так, что позволял с высокой точностью предсказать, какие пары точно разведутся.

В 2000 году Готтмен опубликовал исследование в журнале «Семейная психология». По его мнению, счастье в семейной жизни зависит от того, как часто супруги употребляют местоимение «мы», тем самым подчеркивая единение в браке, насколько каждый из партнеров готов развивать идеи другого, а также — насколько супруги негативны в целом и разочарованы в браке.