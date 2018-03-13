Свадьба и любовь навек: что потеряла отравившаяся звезда «Дома-2»

Сегодня, 13 марта, звезде скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Марии Политовой исполнился бы 31 год. Ее возлюбленный сообщил, что хотел сделать ей предложение и выбирал обручальные кольца, однако свадьбе не суждено было случиться.

На официальной страничке Марии Политовой в социальной сети Instagram появилась серия новых фотографий. На снимках звезда «Дома-2» позирует вместе со своим возлюбленным Артемом Шануровым. Именно он опубликовал кадры. Артем сообщил, что сегодня, 13 марта, Марии исполнился бы 31 год.

"Ровно год назад она приехала ко мне, чтобы отметить свой юбилей — и оказалось, что мы не просто старые друзья. На фотографиях тот самый день и тот самый момент. Это было неожиданностью для нас обоих, мы до этого были знакомы больше 11-ти лет", — сообщил Шануров.

По словам мужчины, с тех пор Мария Политова говорила, что она счастлива. «У нее, наконец, началась нормальная жизнь и она впервые обрела настоящий дом и семью. Что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда. Навсегда получилось только для нее..» — отметил Артем.

Он рассказал, что в тот день, когда Мария исчезла, на работе выбирал для них обручальные кольца. «Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь», — признался Шануров.

Далее мужчина дал обещание подписчикам. «Наступит момент, и я расскажу, что произошло, почему это будущее было разрушено. Не сегодня, но скоро», — заинтриговал пользователей Сети возлюбленный Политовой.

В заключение он осыпал девушку комплиментами: «Машка была самым светлым, добрым, любящим, заботливым и верным человеком, которого я встречал в своей жизни. Такой больше нет и не будет. Тем, кто знал ее, повезло — нам посчастливилось быть рядом с Ангелом. Настоящим. Помолитесь за нее».

Напомним, Мария Политова пропала 4 декабря 2017 года. Тревогу после исчезновения девушки забил ее гражданский муж Артем Шануров. Звезду «Дома-2» разыскивали волонтеры по всему столичному региону. 13 декабря они решили проверить дачу, принадлежащую семье Марии. Там у забора и нашли девушку. Она была мертва