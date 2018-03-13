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Вместо денег и недвижимости: стало известно, как Дженнифер Энистон и Джастин Теру после расставания поделят собак
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Вместо денег и недвижимости: стало известно, как Дженнифер Энистон и Джастин Теру после расставания поделят собак 

Попкорн News 13 марта 2018
После расставания звездные пары долгое время пытаются поделить совместно нажитое имущество — порой знаменитости годами воюют за предметы искусства, дома и миллионы долларов. А вот Дженнифер Энистон и Джастин Теру столкнулись с другой дилеммой: дележкой собак. Дженнифер и Джастин — большие любители животных, у них было четыре собаки, которых супруги должны поделить. Издание In Touch сообщает, что Джастин оставит себе питбуля, который уже живет с актером в Нью-Йорке, а Дженнифер продолжит жить с тремя оставшимися питомцами, Долли, Клайдом и Софи, в своем доме в Лос-Анджелесе. Энистон и Теру договорились, что останутся друзьями и будут постоянно навещать своих любимцев друг у друга и даже устраивать им встречи. Похоже, эту звездную пару ожидает один из самых цивилизованных и мирных разводов в истории Голливуда, что заставляет их поклонников гадать, почему же Джен и Джастин все-таки расстались.
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