Ещё
Меган Маркл затмила Кейт Миддлтон на праздничной церковной службе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл затмила Кейт Миддлтон на праздничной церковной службе 

Passion.ru 13 марта 2018
Фото: Passion.ru
Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Меган Маркл Меган Маркл Меган Маркл Кейт Миддлтон Принц Гарри и Меган Маркл Кейт Миддлтон Меган Маркл и Кейт Миддлтон Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Родные и близкие королевы Елизаветы II не смогли пропустить ежегодную традицию — присутствие на церковной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. Разумеется, на мероприятии собралось множество подданных, которые встречали каждого новоприбывшего члена монаршей семьи аплодисментами и восторженными криками. Особое внимание к себе привлекли принцы Уильям и Гарри, которые приехали в аббатство вместе с возлюбленными — Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно. На наш взгляд, невеста принца Гарри выглядела интереснее герцогини Кембриджской: она выбрала стильное белое пальто и шляпку в тон. Американская экс-актриса медленно, но верно завоевывает любовь и признание британцев и, конечно, родных своего жениха, принца Гарри. Напомним, свадьба влюбленных состоится 19 мая. Фото: Global Look Press
Passion.ru: последние новости
Максим Фадеев нежно поздравил жену с 27-й годовщиной СМИ обсуждают скандальные откровения бывшей жены Олега Табакова Как выйти из роли вечной любовницы и стать счастливой женой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело80
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой20
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение