Меган Маркл затмила Кейт Миддлтон на праздничной церковной службе 

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Меган Маркл Меган Маркл Меган Маркл Кейт Миддлтон Принц Гарри и Меган Маркл Кейт Миддлтон Меган Маркл и Кейт Миддлтон Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Родные и близкие королевы Елизаветы II не смогли пропустить ежегодную традицию — присутствие на церковной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. Разумеется, на мероприятии собралось множество подданных, которые встречали каждого новоприбывшего члена монаршей семьи аплодисментами и восторженными криками. Особое внимание к себе привлекли принцы Уильям и Гарри, которые приехали в аббатство вместе с возлюбленными — Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно. На наш взгляд, невеста принца Гарри выглядела интереснее герцогини Кембриджской: она выбрала стильное белое пальто и шляпку в тон. Американская экс-актриса медленно, но верно завоевывает любовь и признание британцев и, конечно, родных своего жениха, принца Гарри. Напомним, свадьба влюбленных состоится 19 мая. Фото: Global Look Press