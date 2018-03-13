Меган Маркл впервые появилась на публике вместе с Елизаветой II 

Во второй понедельник марта в Великобритании отмечают ежегодный праздник — День Содружества наций. В этом году по традиции его главными участниками стала королевская семья. На публике появились беременная Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом, Меган Маркл с женихом принцем Гарри и королева Елизавета II. Для невесты Гарри это событие было важным: ведь она впервые вышла в свет вместе с королевой. Наблюдательные пользователи Сети заметили, что хоть Кейт и Меган одеты в разные образы, но туфли-лодочки женщин были подозрительно похожи. А как тебе образы королевской семьи? Как тебе кажется, удался первый выход Меган вместе с королевой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Global Look Press, East News