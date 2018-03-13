Комментатору Overwatch угрожают расправой

29-летняя швейцарка Сои Гшвинд-Пенски, более известная в игровом сообществе Overwatch под псевдонимом Soembie, начала получать угрозы после того, как поздравила всех с Международном женским днем. Девушка имела неосторожность высказать благодарность мужчинам за их поддержку.

«Сегодня Международный женский день и я бы хотела выразить особую благодарность мужчинам за их поддержку, за то, что они дали нам право голоса, когда его у нас не было, боролись за нас и относились к нам так, как мы все должны относиться друг к другу — как к людям. Нет рас, нет полов», — написала девушка на своей странице в Twitter.

Спустя 20 минут после публикации, девушка уже насчитала более сотни гневных сообщений в свой адрес, содержащих литры желчи и угрозы расправы. Причина ясна: Гшвинд-Пенски не весит пару центнеров, явно следит за собой и не страдает отклонениями умственного развития, которые приводят к феминизму и отмиранию клеток головного мозга.

Девушка позже добавила: «Вас как-то задело, что я отношусь ко ВСЕМ полам одинаково и поблагодарила людей за то, что они относятся друг к другу подобающим образом? Верьте или нет, но не только женщины тут борются за равноправие»