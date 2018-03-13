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«Неплохая вышла бы пара!»: Наталья Рудова сфотографировалась с рэпером Скруджи
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«Неплохая вышла бы пара!»: Наталья Рудова сфотографировалась с рэпером Скруджи 

Eva.ru 13 марта 2018
Фото: Eva.ru
Пользователи рунета очень любят сватать отечественных звёзд, для этого им достаточно малейшего повода. И на этот раз они решили свести двух представителей российского шоу-бизнеса, увидев совместный снимок Натальи Рудовой и рэпера Скруджи.
Под совместным фотоснимком Натальи Рудовой и рэпера лейбла «Black Star» Скруджи фанаты принялись писать свои мнения о том, какой парой были бы эти двое. По предположению комментирующих, невзирая на значительную разницу в возрасте, артисты отлично смотрелись бы в любовном тандеме. Хоть Рудова и Скруджи не давали никакого повода для подобных обсуждений, одной лишь фотографии для того, чтобы представить их влюблённой парой, обитателям Инстаграма было достаточно. Они признались, что 9-летняя разница между звездами абсолютно незаметна.
Наталье, по всей видимости, комментарии фолловеров не понравились. Вместо того, чтобы с юмором отнестись к размышлениям подписчиков, Рудова закрыла доступ к комментированию фотографии. А под другим её постом поклонники предположили, что сердце актрисы занято каким-то мужчиной, и она не хочет расстраивать его слухами и сплетнями, копящимися в её микроблоге. «Неплохая вышла бы пара» «А вы смотритесь, кстати» «Классные! Вот бы они были вместе!» «Ты так к нему прижалась, будто между вами что-то есть!» «Вы встречаетесь?»
Удивительно, что Наталья так всерьез восприняла высказывания под этим фото. Обычно артистке не занимать юмора и самоиронии. Недавно она пошутила о своей беременности, рассказав про накладной живот.
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