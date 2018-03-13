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«Предлагали пойти на мировую»: пермячка нашла обидчика, который сломал ей челюсть возле ночного клуба
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«Предлагали пойти на мировую»: пермячка нашла обидчика, который сломал ей челюсть возле ночного клуба 

59.ru 13 марта 2018
Фото: 59.ru
После того, как пермячку ударили у бара в ночь на 9 марта, в пермской полиции возбудили уголовное дело по статье «Побои». Неизвестный мужчина подошел к ней у входа в заведение и ударил кулаком в челюсть. Друзья предполагаемого обидчика говорят, что девушка просто «попала под горячую руку».
Официально в полиции 59.ru сообщили, что найти мужчину пока не удалось. Но сама пострадавшая рассказала, что ей известно, кто ее ударил.
— У меня подруги стояли перед входом в бар и видели, как мужчина подошел ко мне, дал кулаком в челюсть и отошел обратно к друзьям, — рассказывает Наталья. — При этом он не помог мне встать, не вызвал скорую. Я до сих пор не знаю, кто тогда вызвал врачей. Но подруги видели мужчину и позже мне скинули на него ссылку.
Предполагаемый обидчик в ночь с 8 на 9 марта отдыхал вместе с женой в кафе, где была и Наталья. По словам девушки, с ним она в заведении не встречалась, но его супруга периодически подходила к ней в течение вечера и просила сигареты.
— Я мало что помню. Только то, что вышла из бара и тут же потеряла создания от удара, — говорит Наталья. — Мне потом его друзья сказали, что «под горячую руку попала». По словам Натальи, предполагаемого обидчика уже увозили в полицию на допрос. Мужчину опознали ее подруги, а друзья обидчика уже проходят как свидетели.
— Его друзья говорили, что он уже был готов во всем признаться, но жена отговорила его и потом через третьих лиц предложила мне пойти на мировую, — рассказывает Наталья. — Участковый считает, что при пяти свидетелях сложно будет что-то сказать против.
Сейчас у девушки сотрясение мозга и сломана челюсть. Стоматолог должен будет сделать ей шунтирование в лицевой части. Но хирургическое вмешательство пока запрещено из-за сотрясения мозга.
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