Стройная и белая: как выбирают невест в Таджикистане

Выйти замуж и родить минимум двух детей — мечта каждой женщины из Таджикистана. Но, прежде чем стать счастливой женой и мамой, им приходится пройти длинный путь.

Во многих таджикских семьях родители начинают готовиться к свадебным торжествам своих детей задолго до самой свадьбы, нередко сразу после того, как дети появились на свет. С их рождения родители, беспокоясь о самом счастливом и долгожданном дне, начинают собирать приданое для дочери и думать о калыме для сына.

Несмотря на тяжелые времена и бедность (больше половины таджиков живут за ее чертой), жители страны стараются соблюсти основные традиции и правила проведения свадебных мероприятий.

Надо отметить, что описанное далее относится больше к городским и более современным, «европеизированным» частям Таджикистана. В сельской местности и в горах традиции более сильны.

В Таджикистане сильны патриархальные традиции, молодые люди до сих пор несамостоятельны в выборе второй половины. Поиск спутника жизни, как и в былые времена, является делом всей семьи, клана и даже общины. Собираясь в чайхане или на каком-то мероприятии, старшие обсуждают, кому из молодых уже пора выйти замуж или жениться. Тут же могут быть предложены подходящие кандидатуры. Затем информация по сарафанному радио расходится дальше, и к родителям потенциальных невест начинают обращаться посыльные от семей женихов.

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Сегодня на помощь ищущим вторую половину пришли новые технологии — сайты знакомств, соцсети, мессенджеры. Правда, к знакомствам в виртуальном пространстве таджики относятся пока с настороженностью, отдавая предпочтение прочно укоренившимся национальным традициям.

При этом в Таджикистане все больше молодых, чьи родители договариваются об отказе от калыма — некогда обязательного условия проведения свадьбы, а в городах отказываются от выкупа.

Но остается спрос на приданое. Почитатели традиций уверены, что старинное наследие несет в себе практическую пользу, вступающие в самостоятельную жизнь пары благодаря взрослым менее зависимы от обстоятельств и более подготовлены к реальным будням. Противники пышности считают, что свадебные расходы становятся обременительной ношей, из-за которых таджики, стремясь провести торжества с размахом, залезают в долги и уезжают на заработки.

Таджикские власти несколько лет назад приняли закон об упорядочении национальных обычаев, торжеств и обрядов. В новом законе строго расписаны правила и требования для тех, кому предстоит сыграть свадьбу или провести ритуальные обряды. Власти настоятельно рекомендуют согражданам сократить расходы на проведение религиозных обрядов и свадеб, а также поделить свадебные траты между семьями жениха и невесты.

Молодые должны иметь медицинские книжки с вовремя пройденными осмотрами врачей и не иметь скрытых болезней. Закон регламентирует также время проведения торжеств, число приглашенных гостей, количество угощений и сами торжества.

Полностью отменены смотрины, девичники и мальчишники, а также распространенные в Таджикистане поминальные встречи через 20 дней, каждый четверг и другие подобные мероприятия. Теперь торжество должно праздноваться в выходные с 8:00 до 22:00 и в будни с 18:00 до 22:00. Продолжительность празднования свадьбы устанавливается до трех часов.

Любая таджикская сваха знает, куда нужно идти в поисках невест. В первую очередь здесь присматриваются к девушкам — студенткам вузов и средне-специальных учебных заведений.

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На примере города Худжанд, традиционно в негласном народном рейтинге самым востребованным и популярным местом выбора невест является факультет таджикской филологии, следом за ним идет факультет иностранных языков ХГУ.

На третьем месте — худжандский медицинский колледж, далее следуют худжандские филиалы Таджикского технологического университета и госуниверситета коммерции.

Все давно продумано. На филологический факультет приходят те, кто не имеет больших амбиций и карьерных планов на будущее. Предполагается, что такие невестки будут работать в школе или будут хорошими домохозяйками и смогут правильно воспитывать детей. На факультет иностранных языков, наоборот, в основном идут те, кто рассчитывает на карьерный рост, — здесь ищут невест богатые семьи и те, чьи сыновья учатся или живут за рубежом.

В медколледж часто тянутся те, у кого в семье тоже есть медики. В два остальных вуза за невестами приходят из состоятельных семей, те, кто хочет иметь дома не только хозяйку, но и образованного человека, способного принести в семью доход.

Здесь еще играет роль финансовый вопрос. Многие девушки обучаются на договорной основе. Стоимость договора в первых трех учебных заведениях сравнительно низкая. Семьи жениха учитывают и этот фактор, примеряют к своим финансовым возможностям, поскольку бремя оплаты за учебу невестки ляжет на их плечи.

Свахи спрашивают преподавателей о той или иной девушке — насколько она скромна, воспитана, вежлива. В отношении внешности критерии такие: просят белых (то есть белокожих), стройных, высоких, красивых или симпатичных, с длинными черными волосами. Сейчас девушки именно с такими приметами востребованы. И чтобы потенциальная невеста была городская.

В селах, где почти все знают друг друга, будущую невестку найти проще. Да и требований у сельчан поменьше. Раньше родители девушки не спрашивали ее, согласна ли она выйти замуж за такого-то парня. Теперь порядки стали немного демократичнее: перед тем как совершить обряд помолвки, молодым парам дают возможность встречаться и узнать друг друга лучше.

Однако воспитание сельских девушек зачастую не позволяет им перечить выбору родителей, и, чтобы их не расстраивать, дочери дают согласие на брак с нелюбимым человеком. Иногда давление родителей приводит к трагедиям.

Зачастую главным критерием выбора будущей жены становится богатое приданое. Чем оно больше, тем выше «спрос» на невесту и, соответственно, больше претендентов на ее руку и сердце.

Отсутствие приданого, скромность подарков или размер подношений может стать причиной скандалов. Сейчас таджикские женихи выбирают богатых невест. Состоятельность помогает в будущем пережить экономические неурядицы. Мужчина не может найти себе работу, а невеста пришла в дом состоятельная, да еще и работящая. Нередки случаи, когда мужчины безработные сидят, а жены работают.

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Традиции очень давят на людей, есть много ненужных условностей. Таджики продолжают не искать женщину и хозяйку, а приводят в дом помощницу, служанку, которая обязана отработать потраченные на нее средства. Согласно традиции, приданое невесты выставляется на всеобщее обозрение, чтобы гости увидели ценности, которые получили жених и невеста после свадьбы.

В Таджикистане до сих пор в каждой семье знают, потомками какого клана они являются. В досоветские времена здесь сложились несколько больших родовых сословий, представители которых относили себя к благородным: оя (тура, хон), мирзо, худжа. Причем оя считаются самыми благородными.

Всех остальных, которых причисляли к более низким слоям общества, называли оми. Буквально до последних лет каждый клан связывался родственными узами только с представителям своего клана. Невесту из рода, принадлежащего к оми, выбирали только в исключительных случаях.

В таких браках у супруга было преимущество в разрешении споров и конфликтных ситуаций, так как он — из более высокого сословия.

Дочерей в семьях из сословия оя никогда не выдавали замуж за представителей более низких кланов, считая это своего рода принижением достоинства. Но в последние годы эти стереотипы стали меняться.

Теперь семьи, так сказать, «благородного происхождения» идут на уступки. Представители оми в последнее время тоже стали состоятельными, многие занимают высокие посты. Это заставляет «забыть» о принадлежности к клану.

Ведь одной из главных целей, которые преследуют при выборе жениха или невесты, было и есть сохранение и приумножение семейных богатств, денег, недвижимости.

И если раньше ради этого заключали браки даже между двоюродными и троюродными родственниками, то теперь закон запрещает родственные браки.

В Таджикистане к государственным праздникам, например Наврузу или Дню национального согласия, зачастую приурочивают массовые свадьбы для пар из малообеспеченных слоев населения. Они проходят при поддержке местных властей.