Признаки того, что он не назовет вас своей девушкой

Он забирает тебя с вечеринки в любое время, встречает твою сестру в аэропорту и даже остается ночевать пару раз в неделю. Ты почти влюблена, и все бы хорошо, но до сих пор не ясно, кто ты для него. Это серьезные отношения, короткий роман или обычный секс по дружбе? Вот несколько признаков, что ты для него что-то среднее между любимой девушкой, сестрой и лучшим другом. 1. Он не хочет навешивать ярлыки

Надеюсь, у тебя достаточно смелости, чтобы задать этот страшный вопрос: «Кто мы друг другу?». Однако каждый раз он находит способ не называть тебя своей девушкой прямо. Он будто одновременно говорит все, что ты хочешь услышать, но избегает ответа на главный вопрос. При этом парень так ловко осыпает тебя приятными словами, что не остается сомнений: между вами не просто секс. Лишь оставшись одна, ты понимаешь, что ничего конкретного он так и не сказал. Парни не зря так любят намеки и недосказанность. Это позволяет оставить путь к отступлению и при удобном случае превратить свои ухаживания и проявления симпатии в плод разыгравшегося женского воображения. Твоя задача — прижать его к стенке, выбить признание, записать на диктофон и хранить под замком вместе с распечатками его ласковых смс и совместными фотографиями. 2. Тебя нет в его соцсетях

В твоем Инстаграме полно фотографий ваших совместных обедов, прогулок и развлечений, а на его страничках для тебя, похоже, нет места. Может его статус «в активном поиске» и не повод для паники. Но если этот парень — постоянный пользователь социальных сетей, то довольно странно, что он выкладывает фотографии с кем угодно, только не с тобой. 3. Ты никогда не видела его друзей

Он бывает у тебя так часто, что уже здоровается с соседями; видел всех твоих подруг и стал полноправным членом компании твоих друзей. Что касается его окружения, ты никогда не видела его приятелей и не слышала, чтобы он говорил им о тебе хотя бы по телефону. Каждый раз у него есть оправдание, чтобы пойти на встречу одному. Либо его друзья действительно настолько скучны и никуда не ходят, либо он намеренно держит тебя подальше от них. 4. Даже лучшие друзья не понимают, кто вы друг другу

Ваши общие друзья постоянно спрашивают, что между вами происходит, и у тебя до сих пор нет четкого ответа. Вопрос звучал уже много раз и дело не только в том, что твои знакомые чересчур любопытны. Просто ваши отношения выглядят настолько странно, что это сбивает всех с толку. Сложно признать, что ты и сама в замешательстве. Эта неопределенность ставит тебя в неловкое положение и сводит с ума. 5. Он очень беспокоится о своем телефоне

Ты уважаешь его личную жизнь и никогда не опустишься до требования пароля от соцсетей. Но даже при этом он зациклен на безопасности своего телефона: боится хоть на минуту оставить смартфон, закрывается при чтении сообщений, отключает уведомления. Эта мания преследования не может не наводить на мысль, что ему есть что скрывать от тебя. 6. Избегает разговоров о будущем

Ничего страшного, если в начале отношений он не готов обсуждать имена ваших будущих детей и цвет салфеток на вашем свадебном торжестве. Однако когда его смущает предложение купить билеты на фестиваль, который пройдет через полгода, или отправится в Питер следующим летом, возможно он не видит вас вместе даже в ближайшей перспективе. 7. Он не знакомит тебя со своей семьей

Точнее, всячески избегает возможности такого знакомства. Заочно ты можешь знать все о его родителях и их семейных проблемах, но он не дает даже малейшего шанса увидеть их в жизни. Кажется, если вы случайно столкнетесь на улице, он представит тебя своей коллегой или знакомой. Ты не только чувствуешь, что упускаешь огромную часть его жизни, но и подозреваешь, что его семья даже не в курсе твоего существования. Постоянная неопределенность — не лучшая атмосфера для укрепления и развития отношений. Если это продолжается долго, и ты понимаешь, что находишься в подвешенном состоянии, поставь вопрос о своем статусе прямо и жестко. Лучше вовремя понять, что он не видит тебя своей девушкой, и прекратить бесперспективные отношения, чем придумывать оправдания его странному поведению.