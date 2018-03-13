Эми Шумер отказалась брать фамилию мужа после свадьбы

11 марта звезда американского стэндапа Эми Шумер опубликовала в Instagram Stories видеозапись. Она начиналась со слов отца юмористки: «Ты все еще Эми Шумер или ты теперь Эми Фишер?».

Актриса не растерялась и ответила: «Ты помнишь, кто я? Лонг-айлендская Лолита? Нет. Я останусь со своей фамилией, останусь с твоей фамилией».

Эми имела в виду, что если изменит фамилию, то ее будут путать с Эми Фишер, которую как раз и называют «лонг-айлендской Лолитой», — американкой, которая стала известна после вооруженного нападения на жену своего любовника.