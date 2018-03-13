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Эми Шумер отказалась брать фамилию мужа после свадьбы
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Эми Шумер отказалась брать фамилию мужа после свадьбы 

Журнал ОК! 13 марта 2018
11 марта звезда американского стэндапа Эми Шумер опубликовала в Instagram Stories видеозапись. Она начиналась со слов отца юмористки: «Ты все еще Эми Шумер или ты теперь Эми Фишер?».
Актриса не растерялась и ответила: «Ты помнишь, кто я? Лонг-айлендская Лолита? Нет. Я останусь со своей фамилией, останусь с твоей фамилией».
Эми имела в виду, что если изменит фамилию, то ее будут путать с Эми Фишер, которую как раз и называют «лонг-айлендской Лолитой», — американкой, которая стала известна после вооруженного нападения на жену своего любовника.
Напомним, что Шумер вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера в феврале. Свадьба прошла в Малибу, актриса рассказала об отношениях всего лишь за два дня до свадьбы.
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