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Парень оригинально опозорил изменяющую ему девушку
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Парень оригинально опозорил изменяющую ему девушку 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Аргентинец застал девушку с другим парнем и незаметно сделал на их фоне селфи. Об этом сообщает The Sun.
20-летний Мариан случайно попал на вечеринку, куда также пришла его девушка. Об этом он узнал, когда увидел возлюбленную в объятиях неизвестного. Пара была так занята поцелуями, что даже не заметила гостя.
Молодой человек не растерялся: он сел рядом, сделал селфи на фоне целующихся и выложил снимок в соцсетях. «Моя девушка (уже бывшая) не подозревает, что мы пришли на одну вечеринку», — подписал он свой пост в Twitter.
О разрыве с парнем изменщица узнала, когда твит набрал вирусную популярность. За несколько дней запись Мариана собрала более 15 тысяч репостов и почти 70 тысяч лайков.
Позднее аргентинец опубликовал скриншоты переписки с бывшей возлюбленной, которая извинялась и пыталась оправдаться. Она заявила, что была очень пьяна, но все равно любит Мариана и хочет быть только с ним. Однако эти слова его не убедили.
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