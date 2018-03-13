Парень оригинально опозорил изменяющую ему девушку

Аргентинец застал девушку с другим парнем и незаметно сделал на их фоне селфи. Об этом сообщает The Sun.

20-летний Мариан случайно попал на вечеринку, куда также пришла его девушка. Об этом он узнал, когда увидел возлюбленную в объятиях неизвестного. Пара была так занята поцелуями, что даже не заметила гостя.

pic.twitter.com/ysWuePOOWz— Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 4 марта 2018 г. Молодой человек не растерялся: он сел рядом, сделал селфи на фоне целующихся и выложил снимок в соцсетях. «Моя девушка (уже бывшая) не подозревает, что мы пришли на одну вечеринку», — подписал он свой пост в Twitter.

О разрыве с парнем изменщица узнала, когда твит набрал вирусную популярность. За несколько дней запись Мариана собрала более 15 тысяч репостов и почти 70 тысяч лайков.

Позднее аргентинец опубликовал скриншоты переписки с бывшей возлюбленной, которая извинялась и пыталась оправдаться. Она заявила, что была очень пьяна, но все равно любит Мариана и хочет быть только с ним. Однако эти слова его не убедили.