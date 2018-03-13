Секс-позы, которые сложны, как воркаут

Секс не должен становиться тяжелой работой, но нет ничего плохого в том, чтобы время от времени прилагать дополнительные усилия и пробовать что-то новое. Если ты не боишься выйти из зоны своего комфорта, тебя вполне могут заинтересовать 7 сексуальных поз, которые мы подобрали.

Для ленивого утра они не подойдут, так как требуют усилий, зато вместо эротического белья, можно надеть спортивное, ведь это настоящие тренировки. 1. На стуле

Попроси партнера сесть на стул, а затем оседлай его. В таком положении ты можешь приподниматься, качаться и делать все, что кажется тебе приятным.

Почему это тренировка: в зависимости от того, насколько высок твой стул, ты будешь чувствовать напряжение в ногах и ягодицах. Это стоит того: для близости и глубокого проникновения. 2. Перевернутая наездница

Сядь лицом к ногам лежащего партнера и опустись вниз. Найди правильный баланс в своем наклоне и убедись, что твоему партнеру так же комфортно.

Почему это тренировка: любая позиция, в которой ты находишься сверху, всегда выматывает, особенно если ты постоянно находишься в движении. Но ты можешь играть со своим клитором и чувствовать себя очень откровенно. Лучший способ зажечь страсть! 3. Стоя

Расставь ноги и наклонись, касаясь собственных пальцев ног. Партнер должен взять тебя сзади, но двигаться медленно. И не забывайте про смазку!

Почему это тренировка: если ты вообще сможешь повторить эту позу с прямыми коленями, это уже героизм. Через какое-то время почувствуешь, что ты буквально выиграла в этом сексе. 4. Крабы

Пусть твой партнер сядет, облокотившись назад и раздвинув ноги. Медленно положи ему ноги на плечи. Может понадобиться немало смазки и не одна попытка. Но как только у вас получится проникновение, расслабляйтесь.

Почему это тренировка: это определенно требует серьезной гибкости, и ты также удерживаешь свой вес на своих руках, откидываясь назад. Это довольно необычно и достаточно интимно, ведь вы постоянно смотрите друг другу в глаза. 5. Плуг

Пусть твой партнер поднимет твои ноги из классической миссионерской позы тебе на плечи. Не получается с двумя ногами — пробуй одну!

Почему это тренировка: не поза, а еще один тест на гибкость. Но в ней можно достичь максимально глубокого проникновения, так что ты не будешь против этой внеплановой тренировки. 6. Двойное погружение

Для танго нужны трое: ты и партнер в догги-стайле, и еще один человек для удовольствия.

Почему это тренировка: попробуй стимулировать сразу двух человек! 7. Трехногая собака

Встаньте лицом друг к другу, медленно поставь одну ногу на бедро партнера. Возможно, для проникновения в такой позе понадобится не только смазка, но и дополнительная табуретка, чтобы выровнять ваш рост.

Почему это тренировка: при отсутствии свободной стены поблизости это потребует немало силы, гибкости и баланса. Но чувство, что вам нужно быть максимально близко, чтобы не упасть, весьма сексуально.