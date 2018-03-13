Джастин Теру встречается с Оливией Манн?

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Расставание Дженнифер Энистон Джастина Теру по-прежнему горячая тема для обсуждения. Голливудских сплетников не устраивает объяснение, что отношения пары охладели из-за плотных рабочих графиков и жизни на два города, они пытаются докопаться до истинной причины и ищут, как водится, третьего. На этот раз стрелки показали на подругу звездной пары Оливию Манн . По слухам, во время озвучки мультфильма «Лего Ниндзяго» между Оливией и Джастином завязались совсем не дружеские отношения. Актер то и дело восхищался ее профессионализмом, шармом и красотой, причем не стеснялся делать коллеге комплименты даже в присутствии Дженнифер. По словам друзей пары, Джен стала ревновать и чаша терпения в один день достигла предела.

Оливия Манн отреагировала на обвинение сразу же, опубликовав в Stories скриншоты переписки со своим представителем, где они обсуждают, что эти слухи — 100% ложь. «Уважаемые таблоиды, прошу оставить меня в покое. Я не встречаюсь с бывшими моих друзей. Это не в моем стиле», — подчеркнула 37-летняя актриса и разместила в Instagram снимок с Дженнифер Энистон, поставив хештег #лучшиеподруги. Нужно заметить, что в этом году Оливия становится «жертвой» таблоидов уже во второй раз: в январе ей приписывали роман с Крисом Праттом , бывшим парнем ее лучшей подруги Анны Фэрис

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