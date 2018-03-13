Эмма Уотсон показала нового бойфренда

Молодую актрису сфотографировали прогуливающейся и держащейся за руку с певцом и актером Кордом Оверстритом. Фанаты получили подтверждение слухов о романтических отношениях этой пары. До этого звезд Голливуда заметили в компании друг друга на одной из вечеринок, с которой они ушли одновременно. Молодые артисты выглядят счастливыми, находясь рядом.

Корд известен широкой публике за роль Сэма Эванса в музыкальном телесериале «Хор». Эти отношения стали первым романом Эммы со времени расставания с бизнес менеджером Уильямом Найтом, который был вместе с Уотсон два года. После этого звезда « Гарри Поттера » стала скрывать подробности личной жизни от представителей прессы.

В 2017 году во время интервью авторитетному изданию девушка заметила, что папарацци хотят слишком многого: и делать кадры, и получать комментарии от знаменитостей о своей личной жизни. Эмма заявила о готовности дать что-либо одно.

27-летняя актриса недавно удивила поклонников, появившись на церемонии награждения Оскар с татуировкой «Times Up» (время вышло). Фанаты сразу же заметили грамматическую ошибку — отсутствие апострофа между словом «time» и сокращением глагола «is». В ответ Эмма пошутила о том, что такое написание сейчас в моде. Девушка присоединилась к движению за права женщин, девиз которого как раз звучит так же, как ее новое тату. Уотсон пожертвовала миллион долларов для оказания помощи жертвам сексуального насилия.