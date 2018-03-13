Партнеры замечают радость друг у друга, но не грусть

Очень небольшое количество людей может заметить грусть у своих партнеров, как выяснили психологи. Зато ощущение счастья и радости мы распознаем гораздо более эффективно. Ученые из Southern Methodist University в американском Далласе выяснили, что в большинстве пар партнёры не способны вовремя распознать, когда у их половинок снижается настроение. Для того чтобы увидеть грусть у своего партнера большинству людей требуются самые очевидные проявления эмоций вроде слез. Зато чувство радости люди распознают гораздо более быстро, однако именно в грустном состоянии наши близкие ожидают моральной поддержки и симпатии. Такие выводы исследователи сделали на основе наблюдений за парами, имеющими разный возраст, расу и продолжительность отношений. Всех просили вести дневники по поводу их настроения и эмоций партнеров каждый вечер в течение одной недели. Выяснилось, что большая часть отрицательных и грустных эмоций партнеров их половинками воспринималась, как что-то нейтральное, либо их вообще не замечали. Авторы исследования полагают, что полученные ими выводы должны побудить пары более внимательно относиться к настроению друг друга и к тому, чтобы замечать те моменты, в которые партнеры ждут от нас эмоциональной поддержки более всего. В целом, некоторые люди были более хороши в проявлении чувства эмпатии, им удавалось лучше понимать эмоции своих партнеров, другим это удавалось хуже. Но в среднем, способность к распознаванию отрицательных эмоций была низкой. И хотя далеко не каждая негативная эмоции требует психотерапии, не всегда она имеет отношение к неудовлетворенности от отношений и представляет угрозу для будущего, всё-таки подобного рода перепады настроения лучше замечать. Психологи считают, что самыми счастливыми являются пары, которые делят друг с другом не только радостные, но и грустные моменты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)