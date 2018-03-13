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СМИ обсуждают скандальные откровения бывшей жены Олега Табакова
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СМИ обсуждают скандальные откровения бывшей жены Олега Табакова 

Passion.ru 13 марта 2018
Фото: Passion.ru
Сообщение о смерти Олега Табакова потрясло, пожалуй, всех. Для кого-то он был любимым актером, для кого-то — «котом Матроскиным», для кого-то — учителем, для кого-то другом или родным человеком. Реакция первой супруги легендарного артиста, несколько удивила предствителей СМИ.
Актриса Людмила Крылова прожила с Олегом Табаковым с 1959 по 1994 годы. За это время у пары появилось двое детей — сын Антон и дочь Александра. С момента расставания бывшие супруги не общались.
«С Табаковым я контакт давным-давно перестала поддерживать. Думала, новая семья его выходит», — цитируют ее реакцию СМИ.
Со своей дочерью 79-летняя женщина также почти не общается: «Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю, где она сейчас. Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня — своя».
«Наш сын Антон, хоть и имел очень напряженные отношения с отцом, сумел понять и простить его», — сообщила бывшая жена Олега Павловича.
Женщина уверила сотрудников EG.ru, что несмотря на ссору и сложные отношения с новой родней, вспомнит бывшего мужа добрым словом.
Фото: globallookpress
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