«Хоть бы глазком взглянуть»: Венсан Кассель посетил Москву

Бывший супруг очаровательной актрисы Моники Беллуччи , 51-летний Венсан Кассель , посетил Москву. В российскую столицу актер прибыл не один, а со своей новой возлюбленной, 20-летней моделью Тиной Кунаки. Влюбленные прилетели в Москву, чтобы стать почетными гостями церемонии вручения музыкальной премии Bravo. Помимо основной цели визита пара посетила популярные места столицы.

Судя по Инстаграму, влюбленные прогулялась по Красной площади, сходили в московский ресторан и даже побывали в нескольких столичных клубах. Чтобы выразить признательность России, Венсан написал в соцсети целую фразу на русском языке: «Спасибо, Москва. С моей любимой Тиной». Комментарий актер сопроводил милым видео, сделанным на прогулке по главной площади Москвы. Российские поклонницы актера, увидев, что их любимец гулял по Красной площади, немедленно стали оставлять в Инстаграме звезды комментарии. Девушек огорчило то, что Кассель не предупредил общественность о своем визите в Москву. Ведь они непременно вышли бы дежурить на площадь столицы, чтобы повстречаться с любимчиком.

«Почему судьба не справедлива, и я не увидела вас?» «Лью горькие слезы. Хоть бы глазком взглянуть» «Ходячий секс. Готова сутки дежурить, чтобы вас увидеть» «Ах, как жаль что я вас не встретила!» «Ну почему, почему на месте этой модели не я. С ума от него схожу!» — написали поклонницы. Кое-кто из фанаток возмутился, что Кассель привез в Россию модель. По их мнению, девушка недостойна актера и годится ему в дочери. «Зачем ты ее сюда привез?» — возмутилась одна из подписчиц. Чтобы пожурить Тину, российские фанатки Касселя высмеяли наряд, в котором модель гуляла по Москве. Легкий лакированный красный плащ пришелся российским модницам не по вкусу. Девушки написали, что подобная одежда не предназначена для прогулок на морозе. И порекомендовали Тине больше не приезжать в Москву.

Венсан Кассель познакомился с Тиной на Ибице после развода с Моникой Беллуччи. Модель неоднократно признавалась СМИ, что даже не подозревала, что Кассель — известный актер. Девушка выросла в сельской местности в Италии, где не было телевизора. Поэтому модель сильно удивилась, когда узнала, что ее бойфренд — звезда. Многие поклонники Венсана Касселя не верят в искренность его новой пассии. Но сам актер сильно увлечен Тиной. Однажды он даже публично признался в чувствах к модели через Инстаграм. «Эта жизнь — танец от начала до конца. Я счастлив и только Бог понимает мою радость. Я вижу в тебе все, что хочу», — процитировал актер строчки романтической баллады. В ответ на романтическое признание модель лишь написала: «Мой».

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) Мар 11, 2018 в 7:11 PDT