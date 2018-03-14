Карьера, а не любовь: главные ошибки Хадид в отношениях с Зейном

Супермодель Джиджи Хадид и известный певец Зейн Малик больше не пара. Об этом каждый из них официально сообщил в Twitter.

Джижди и Зейн были одной из самых ярких молодых пар Голливуда. За их отношениями наблюдали миллионы поклонников по всему миру, но и этой прекрасной истории любви пришел конец. Сегодня пара официально объявила о своем расставании.

В своем Twitter Джиджи написала: «Заявления о расставании всегда кажутся безличными, потому что нельзя описать словами то, что люди пережили за несколько лет… не только в отношениях, но и в жизни в целом. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с З. Я хочу только лучшего для него и буду продолжать поддерживать его как друга, к которому испытываю безмерное уважение и любовь. Что касается будущего, будет то, что предначертано».

Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались

«У нас с Джиджи была прекрасные, значимые, полные любви и веселые отношения, и я испытываю огромное уважение и восхищение по отношению к Джиджи как к девушке и другу. У нее прекрасная душа. Я благодарен всем нашим фанатам за то, что они уважают это тяжелое решение и нашу личную жизнь в это время, мы хотели бы, чтобы эту новость вы узнали от нас в первую очередь. Мы любим вас всех», — написал Малик у себя на страничке.

Инсайдеры сообщают, что у бывшего солиста группы One Direction и супермодели очень напряженные рабочие графики и знаменитости не смогли найти компромисс между карьерой и личной жизнью. Напрашивается вопрос: неужели всем молодым, красивым и успешным женщинам рано или поздно придется делать выбор между карьерой и личной жизнью?

Мы спросили у нашего эксперта, возможно ли построить гармоничные отношения, если карьера в самом разгаре и требует слишком много времени и сил.

Эксперт по отношениям, писатель, телеведущая, основатель школы женской мудрости «Хорошая жена».

Ольга Крайнова:

Быть успешной во всех областях, как в карьере, так и в личном плане, достаточно сложно. Само понятие успешности предполагает, что человек прилагает усилия к тому, чтобы его планы осуществлялись. Чтобы быть успешным в карьере, сегодня необходимо прилагать большие старания, жить в плотном графике и быть постоянно на связи. А для построения гармоничных отношений часто нужно совершенно другое: необходимо находить время для своего партнера, для общения, и замечательно, если это общение не прерывается звонками каждые несколько минут.

Но все же бросаться в крайности и выбирать либо любовь, либо карьеру тоже не стоит. Достаточно расставить приоритеты для себя, что важнее именно в этот период жизни. Возможно, что именно тот партнер, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, это не тот человек, ради которого захочется жертвовать карьерой. В этом случае вопрос, что выбрать — любовь или карьеру, даже не поднимается. Однако если вы хотите сохранить отношения и при этом выстроить карьеру, то есть несколько правил, которых нужно придерживаться.

1. Необходимо заставлять себя переключаться в домашний режим, приходя домой. Не забывайте, что дома вы женщина, а не карьеристка и не лоббист своих интересов. Помните про мягкость и женскую хитрость.

2. Не забывайте, что для взаимопонимания и притяжения необходимо уделять внимание партнеру и хотя бы просто слушать его и разговаривать о том, что для вас обоих важно.

3. Необходимо находить силы и желание не просто проводить время вместе, но и стараться разнообразить ваше времяпрепровождение тем, что приносит удовольствие обоим. Помните, что огонь не горит, если не подбрасывать дров. И сами по себе, без усилий, даже очень хорошие отношения могут наскучить и потерять важность. Но если соблюдать эти простые правила, то выбирать между любовью и карьерой не придется.

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