Как сексуальность зависит от цикла

Давайте честно: фаза менструального цикла — это отнюдь не главный фактор, влияющий на либидо. Однако совсем не учитывать его нельзя. Если, конечно, для вас важна гармония в сексуальных отношениях.

Кстати, многочисленные истории о том, что влечение якобы пропало на фоне контрацептивов, объясняются выравниванием гормонального фона: влечение не пропало — просто не стало всплесков в период овуляции и провалов на фоне ПМС, хочется всегда умеренно… Или всегда сильно (при сильной половой конституции), но тогда и жалоб на побочные эффекты не бывает. Фазы менструального цикла

С медицинской точки зрения менструальный цикл делится на три фазы.

1. Фолликулярная. Она официально отсчитывается с первого дня менструации и длится примерно пару недель, необходимых для созревания фолликула, из которого потом выйдет яйцеклетка, готовая к оплодотворению. В этот период все женские гормоны — эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ — находятся на одинаково низком уровне. Лишь во второй половине фолликулярной фазы начинает заметно расти эстрадиол, «гормон женственности».

2. Овуляторная. Уровень эстрадиола достигает своего пика к тому моменту, когда яйцеклетка окончательно созрела. Чтобы она могла разорвать стенку фолликула и выйти на свободу, требуется резкий всплеск фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинезирующего гормонов. А эстрадиол в этот момент идет на спад. Яйцеклетка, покинув фолликул, живет примерно 24 часа. Если в это время она успеет встретиться со сперматозоидом, то наступит беременность.

3. Лютеиновая (или фаза желтого тела). После овуляции гормоны ЛГ и ФСГ резко падают, а фолликул, из которого вышла яйцеклетка, сморщивается и превращается в желтое тело, производящее эстроген и прогестерон, чтобы подготовить эндометрий — внутреннюю слизистую оболочку матки — к беременности. Если беременность не наступила, то через неделю уровень эстрогенов и прогестерона резко падает… А потом начинается новый менструальный цикл.

С эротической точки зрения первая и третья фазы цикла не монолитны: первая делится на «менструацию» и «после менструации», а последняя — на «до ПМС» и «во время ПМС». И глупо не учитывать эти значимые вехи в интимных отношениях.

Секс в первой половине цикла

Кто-то переживает смены фаз более плавно, кто-то более выраженно, но среднестатистическая картина все равно прорисовывается. Дни цикла (особенно в первой фазе) также даны приблизительно (в расчете на 28-дневный цикл). Менструация. Очень нежно

Матка сокращается под воздействием простагландинов, которые активно вырабатываются в этот период. Женщина ощущает боль и тяжесть внизу живота. Конечно, в таком состоянии ей не хочется сильного проникающего секса. Мужчина должен быть нежным и заботливым. Валерия Агинская, сексолог, программный директор Центра сексуального образования Secrets 1-7 день цикла

Многие склонны избегать секса на фоне месячных из чисто эстетических или практических соображений: никому не хочется лишней стирки и уборки, проще три дня перетерпеть.

Однако в редких случаях сексуальное желание женщины во время месячных резко повышается. Обычно такое наблюдается у тех, кто тяжело переносит ПМС: выравнивание гормонального фона и прекращение неприятных ощущений, вызванных всплеском эстрогена и прогестерона, сразу активирует либидо. Как заниматься сексом во время месячных, мы подробно рассказали здесь. Период женственности

7-13 день

Как вы помните, во второй половине фолликулярной фазы все гормоны остаются на низком уровне, а эстрогены нарастают. Это отражается на женской внешности: кожа и волосы становятся гладкими и сияющими, движения обретают плавность, голос — мелодичность. В этот период каждая из нас особенно привлекательна.

Секс в этот период классический, «ванильный». Время для экспериментов наступит чуть позже. Валерия Агинская Овуляция. Время экспериментов

14-15 день

Природой так задумано, чтобы женщина в это время хотела секса — это нужно для продолжения рода. Так что если ваши планы не совпадают с планами природы, будьте особенно бдительны, подбирая контрацептивы.

В этот период женщина — хищница. Ей нужен бурный и страстный секс, самое время для реализации эротических фантазий. Валерия Агинская Секс во второй половине цикла

Тут, конечно, многое зависит от результатов секса на фоне овуляции. Произошло или не произошло зачатие? Тело всегда надеется, что произошло. Долгая прелюдия

16-21 день

Эстроген (гормон женственности) держится еще на достаточно высоком уровне, а ЛГ и ФСГ, разбудившие в вас зверя, падают почти до нуля. При этом нарастающий прогестерон заставляет женщину смотреть на мир настороженно: детенышей еще и в проекте нет, но она уже готовится их защищать. На столь тревожном гормональном фоне секса могло бы и вовсе не быть, если бы желтое тело не вырабатывало бы одновременно с прогестероном еще и андрогены.

А андрогены — это такие решительные мужские гормоны, которые очень способствуют эротическим фантазиям. Женщине в этот период просто требуется больше предварительных ласк и уговоров… Иными словами, это прекрасное время для ролевых игр! А секс в итоге может получиться каким угодно — и бурным, и «ванильным», и даже с элементами BDSM. Секс на фоне ПМС

22-28 день

К этому моменту тело либо поймет (в отличие от разума), что беременность наступила — и станет отказываться от секса вовсе. Когда тесты все подтвердят, то тему секса во время беременности вы будете исследовать отдельно. Либо тело поймет, что беременности нет — эстроген и прогестерон стремительно покатятся вниз по наклонной, от этого накроет тоска, переходящая в агрессию.

При этом усиливается выработка простагландинов — и из-за них болит поясница и низ живота. Не до секса, в общем. Но, как ни странно, многим девушкам именно секс помогает смягчить неприятные симптомы ПМС, так что в терапевтических целях стоит хотя бы попробовать.