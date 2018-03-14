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Дочь и молодая возлюбленная Леонида Бараца похожи как две капли воды
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Дочь и молодая возлюбленная Леонида Бараца похожи как две капли воды 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
После развода с супругой Леонид Барац сохранил хорошие дружеские отношения с дочерьми — Елизаветой и Евой. Старшая учится в Лондоне и давно счастлива в браке. Артист часто хвастается снимками девушки и восхищается ее красотой. На днях он выложил сразу несколько кадров Лизы и подписал их: «Фильм фильмом, но это лицо, конечно… Лиза».
Поклонники сравнили ее с Моникой Белуччи, отметив, что девушка унаследовала все самое лучшее от обоих родителей. Особо внимательные подписчики отметили сходство Елизаветы и молодой возлюбленной Бараца Анны Моисеевой. Обе девушки являются обладательницами естественной красоты: длинные темные волосы, выразительные глаза и губы.
Анна и Леонид познакомились, когда оба были несвободны. Девушка быстро решилась на развод с мужем, решение у нее созрело давно, а вот актер долго метался. Он был на тот момент в браке двадцать лет и боялся расставаться с супругой — ведь их связывали общие дети. «Мои 20 лет жизни в семье, они были счастливыми. Но еще до знакомства с Аней что-то произошло и мы с моей бывшей женой пытались спасти наши отношения, но в какой-то момент мне стало понятно, что это просто невозможно сделать», — рассказывал Леонид.
Актер и его жена около года пытались реанимировать отношения. Но стало ясно, что начать сначала не получится и каждому предстоит идти своей дорогой. «Если у тебя было 20 лет счастливой жизни, трудно по этому времени не скучать. Это, наверное, не укладывается в моральные нормы, но таковы мои ощущения. Я очень люблю своих детей, мы очень близки. Как только что-то стало происходить, первая острая реакция была у детей. Им было страшно от того, что меня в их жизни не станет, — и я приложил массу усилий, чтобы доказать, что я всегда буду рядом», — делился в интервью Hello! актер.
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