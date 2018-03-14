Милош Бикович: церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка

"У меня к браку вообще религиозное отношение.

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