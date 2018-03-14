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Милош Бикович: церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка
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Милош Бикович: церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка 

Газета.Ru 14 марта 2018
Сербский актер Милош Бикович рассказал о своем отношении к браку.
"У меня к браку вообще религиозное отношение.
Для меня церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка", — цитирует его слова газета «Известия».
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