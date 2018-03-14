Ради тяжело больного дедушки китаянка надела подвенечное платье

25‐летняя китаянка из Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань, порадовала своего тяжело больного дедушку фотографиями в свадебной обстановке. О трогательной истории рассказал телеканал CGTN.

87-летний

Фу Кикуан регулярно расспрашивал внучку о том, когда он наконец проводит ее к алтарю и полюбуется на ее свадебное платье. Нежелание молодой особы связывать себя узами брака вгоняли родственника в тоску. После серьезной болезни деда, Фу Сюэвей решила сделать ему сюрприз. Для свадебной фотосессии, она нарядилась в подвенечное платье и позволила дедушке прошагать с ней до алтаря.

Tomorrow can’t wait: Single woman takes «wedding» photos with ailing grandpa https://t.co/6ud3ZgFcbA pic.twitter.com/A5oU7r6r3f

— CGTN (@CGTNOfficial) 13 марта 2018 г.

Опубликовав снимки в социальных сетях, девушка моментально привлекла к себе внимание публики. Под постом она собрала 4200 комментариев и 20 000 лайков. Тысячи людей похвалили ее желание угодить старенькому родственнику.

Мужчина растил девочку с тех пор, как ее родители развелись. Скромный по отношению к себе, он никогда не жалел сил и средств ради внучки. С его поддержкой ей удалось получить за рубежом образование и открыть бизнес. В сентябре прошлого года деда госпитализировали с тяжелым заболеванием и тогда девушка решила исполнить его заветное желание.

Tomorrow can’t wait: Single woman takes «wedding» photos with ailing grandpa https://t.co/6ud3ZgnBk2 pic.twitter.com/rT2UZJtieW

— CGTN (@CGTNOfficial) 13 марта 2018 г.

Я пока не планирую выходить замуж. Но мне очень хотелось бы, чтобы мой будущий партнер и мой ребенок знали о том, какой у меня был дедушка. Он является самым любимым человеком в моей жизни

— Фу Сюэвей.

В декабре 2017 года она сделала на руке татуировку с портретом деда. С момента, как он заболел, девушка старается проводить с ним как можно больше времени.

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