Виктория Дайнеко мечтает о рождении второго ребенка

Осенью прошлого года Виктория Дайнеко Дмитрий Клейман официально развелись. О своем разводе певица узнала из СМИ — как оказалось, экс-супруг не поставил Викторию в известность о том, что подал документы на расторжение брака. Отметим, что пара не жила вместе уже с весны прошлого года, однако певица не спешила подавать на развод и в глубине души думала, что супруг сделает первые шаги к примирению.

Виктория так и не назвала причину развода с мужем, но не раз намекала на то, что Дмитрий ей изменял. После официального развода Дайнеко не скрывала радость, но ее беспокоил лишь один факт — Клейман почти не виделся с дочерью и никак не хотел принимать участия в ее воспитании. Сам музыкант заявляет, что именно бывшая жена препятствует его общению с дочерью, но певица опровергает подобные заявления.

Накануне в микроблоге Виктории появилась фотография, на которой она позирует с беременной подругой. Вдохновившись ее примером, Дайнеко начала мечтать о втором ребенке. «Нам тоже очень нужен брат или сестра…Алене хорошо — у них уже третий …» — рассуждает артистка. Дайнеко не скрывала, что хочет большую семью и мечтает еще об одном ребенке, но пока что о прибавлении в семействе говорить рано, так как певица пока что свободна и не готова к новым отношения.

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